Harris asegura que EEUU tiene la oportunidad de "brindar esperanza" a los migrantes para que no dejen su país

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. - SHAWN THEW - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS

MADRID, 15 EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha asegurado este miércoles que Estados Unidos tiene la oportunidad de "brindar esperanza" a los migrantes para que no dejen su país, en medio de la crisis migratoria que afronta el país tras el incremento de las personas que llegan hasta su frontera

"La mayoría de las personas no desean irse de su lugar de origen. No desean irse del lugar donde vivieron sus abuelos. No desean irse del lugar donde están familiarizados con la cultura y el idioma", ha indicado Harris, para señalar que cuando lo hacen "suele ser" porque "huyen de alguna situación de peligro o por la esperanza".

Harris ha agregado que Estados Unidos tiene la oportunidad "de brindar a las personas del Triángulo Norte cierta esperanza de que, si se quedan en su lugar de origen, la ayuda ya está en camino y pueden guardar la esperanza de que se atenderán en cierta medida las oportunidades que buscan y las necesidades que tienen".

Los retos a los que se enfrenta la Administración estadounidense y los gobiernos del Triángulo Norte son cuestiones "que han estado en proceso desde hace mucho tiempo", vinculadas a "la necesidad de desarrollo económico, la necesidad de resiliencia con respecto al cambio climático", ya que gran parte de la base económica de estos países ha sido la agricultura.

Además, la vicepresidenta ha destacado "la violencia y la corrupción" que se registra en la región, así como a "una situación de inseguridad alimentaria extrema".

Por tanto, el enfoque con el que abordará la crisis migratoria se basa en alentar el crecimiento económico y las cuestiones relacionadas con la confianza en las instituciones y en la garantía del estado de derecho. Pero, no lo harán solo, ha señalado, sino que se trata de un esfuerzo internacional en el que esperan incluir a sus socios a través de la ONU, ha agregado.

En este contexto, Harris ha señalado que ha hablado tanto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como con su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, países a los que visitará "tan pronto como sea posible" por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria.

La vicepresidenta, que se ha reunido este miércoles con un grupo de expertos en el Triángulo Norte, ha adelantado que "no será algo que se logre rápidamente", y que el trabajo por delante requerirá de "un compromiso continuo".

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha encargado a Harris que asuma el liderazgo para lidiar con el aumento de los flujos migratorios, algo para lo que se focalizará en las causas fundamentales de la migración y en los países del Triángulo Norte.

La Administración Biden lidia con un aumento en la migración en su frontera sur, personas que llegan procedentes del conocido como Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras. Este incremento ha creado una situación complicada en la Casa Blanca, teniendo en cuenta que el mandatario prometió durante la campaña electoral revertir las políticas migratorias de su antecesor, Donald Trump.