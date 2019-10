EEUU.- El hijo de Biden defiende su trabajo en Ucrania pero lamenta la repercusión en la carrera de su padre

Publicado 15/10/2019 15:39:50 CET

Asegura que no hizo nada irregular y que su fallo fue no contar con que Trump y Giuliani usarían su trabajo para atacar al exvicepresidente

WASHINGTON, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden, ha defendido el trabajo que realizó como consejero de la empresa gasística ucraniana Burisma, aunque ha lamentado que no fuera capaz de prever que sus cargos en empresas extranjeras podrían tener una repercusión negativa en la carrera política de su progenitor.

"En retrospectiva, creo que fue un mal juicio por mi parte", ha asegurado Hunter Biden, para explicar su decisión de incorporarse a la junta directiva de la empresa ucraniana Burisma sin pensar antes en la repercusión que esa decisión podría tener en la carrera de su padre. "¿Fue un mal juicio por estar en medio de algo que es una ciénaga en muchos, muchos modos?", ha planteado Hunter Biden, antes de responderse con un claro "sí".

En una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News, el hijo del exvicepresidente de Estados Unidos ha dicho que con su trabajo en empresas extranjeras dio "un gancho" a algunas personas "muy poco éticas" para actuar "de forma ilegal para intentar hacer algún daño" a su padre. "Ahí es donde cometí el error", ha afirmado.

Hunter Biden ha afirmado que asume "toda la responsabilidad" por su error de juicio. "¿Hice algo inadecuado? No, de ninguna manera. No lo hice en modo alguno", ha subrayado.

El hijo del exvicepresidente de Estados Unidos ha señalado que "quizá" cometió un error al valorar la repercusión que tendría en la carrera de su padre su trabajo para empresas extranjeras pero ha querido recalcar que no hizo nada irregular. "¿Cometí un error basado solo en un fallo ético? Por supuesto que no", ha afirmado.

"¿Hice algo inadecuado? No, de ningún modo. No en modo alguno de ninguna manera. Me sumé a una junta directiva. Trabajé con honor. Lo hice, centrándome en la gestión corporativa. No tuve ninguna discusión con mi padre antes o después de incorporarme a la junta en relación a ese tema concreto, salvo un breve intercambio de palabras que tuvimos", ha explicado.

Abogado de profesión, Hunter Biden ha dicho que no lamenta su trabajo para empresas extranjeras pero sí los ataques que ha acabado recibiendo su padre. "Lo que lamento es no haber tenido en cuenta que habría un Rudy Giuliani (el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump) y un presidente de Estados Unidos que estaría escuchando esta ridícula idea conspiratoria", ha señalado.

El mandatario de Estados Unidos ha acusado en varias ocasiones a Hunter Biden de estar implicado en temas de corrupción por su etapa de consejero en la empresa gasística ucraniana y ha extendido su acusación a Joe Biden, de quien dice que se encargó de impedir investigaciones judiciales sobre la gestión empresarial de su hijo en Ucrania.

De hecho, Trump pidió directamente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una llamada el 25 de julio que le hiciera el "favor" de pedir a la Fiscalía General ucraniana que investigara a los Biden. Esa llamada telefónica es la que ha llevado a los congresistas demócratas a impulsar un proceso de destitución parlamentaria contra Trump por considerar que incurrió en abuso de poder con su presión al mandatario ucraniano para investigar a un rival político.