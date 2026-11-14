Rubio y el presidente hondureño afianzan su lucha contra el "narcoterrorismo" en el hemisferio

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - PRESIDENCIA DE HONDURAS

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido este viernes con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en para fortalecer las alianzas en materia de defensa, seguridad e inmigración y ha alabado su lucha contra el "narcoterrorismo".

Rubio también ha destacado la reciente designación de los grupos MS-13 y Barrio 18 como "organizaciones terroristas", asegurando que ambas naciones están "enfrentando a los narcoterroristas" y haciendo que la región "sea más segura y próspera", según ha compartido el propio secretario en sus redes sociales.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado estadounidense ha elogiado el liderazgo del presidente hondureño en la "Operación Escudo de las Américas y la Coalición Americana contra los Cárteles".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha confirmado que han dialogado sobre la "expansión del comercio bilateral y la inversión estadounidense en Honduras", así como del apoyo de Estados Unidos al "pueblo hondureño ante la sequía provocada por El Niño".

Por su parte, Asfura ha señalado en sus redes sociales que la reunión ha fortalecido la "alianza estratégica" entre ambos países y que reafirma su compromiso con la "seguridad, cooperación y respeto mutuo", defendiendo "siempre" los intereses de Honduras.

El mandatario hondureño se encuentra de visita en Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, la Cuenta del Milenio, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros actores. Esta sería su sexta visita al país norteamericano, la quinta después de tomar posesión a finales de enero.