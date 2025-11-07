Hungría anuncia una exención "total e ilimitada" de EEUU a las sanciones sobre la energía rusa

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha anunciado este viernes que Estados Unidos le ha otorgado una exención "total e ilimitada" a las sanciones sobre la energía rusa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya recibido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"Un resultado importante de la reunión de hoy entre Trump y Orbán: Estados Unidos ha concedido a Hungría una exención total e ilimitada a las sanciones sobre petróleo y gas. Agradecemos esta decisión, que garantiza la seguridad enérgica de Hungría", ha indicado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, a través de un mensaje en su perfil de la red social X.

Antes de la reunión, el jefe de la diplomacia había comentado que el objetivo del encuentro era firmar un acuerdo de cooperación nuclear y un pacto por el que Hungría seguirá adquiriendo "de forma legal y sin restricciones" energía procedente de Rusia.

Szijjártó había esgrimido la necesidad de firmar este último acuerdo por "las realidades geográficas" y había remarcado que la energía rusa "es esencial para la seguridad energética de Hungría".

Trump y Orbán también tratarán la guerra en Ucrania, una cuestión en la que ambos, según el ministro de Exteriores, se encuentran en plena sintonía. "Desde que Trump asumió el cargo, hemos presenciado esfuerzos extraordinarios para acercar a las partes a la paz", ha declarado el ministro antes de dedicar también palabras de elogio a su superior.

"En Europa, Viktor Orbán ha sido el único líder que ha abogado consistentemente por la paz desde el primer día de la guerra", ha asegurado antes de insistir en que "Hungría está lista para albergar" unas posibles conversaciones de paz "una vez que finalicen los preparativos".