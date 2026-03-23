EEUU/Hungría.- Trump celebra la política antimigratoria de Orbán y espera que gane "a lo grande" las elecciones

Archivo - November 7, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President DONALD J TRUMP (R) hosts a bilateral lunch with Prime Minister VIKTOR ORBAN (L) of Hungary in the Cabinet Room of the White House. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz/POOL

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su respaldo al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y celebrado sus políticas de restricciones fronterizas que demuestran "al mundo entero" cómo "defender la soberanía y la herencia" histórica de un país.

"El primer ministro ha sido un líder fuerte que ha demostrado al mundo entero lo que es posible cuando se defienden las fronteras, la cultura, el patrimonio, la soberanía y los valores. Es una persona excepcional y es un gran honor brindarle mi apoyo", ha declarado Trump en un vídeo grabado con motivo del comienzo este sábado en Budapest (Hungría) de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que reúne a los máximos exponentes de la derecha política internacional.

Orbán es uno de los más grandes aliados europeos de Trump, con quien comparte un declarado euroescepticismo y su desdén hacia políticas progresistas y aperturismo migratorio. El primer ministro, sin embargo, se enfrenta a una dura prueba electoral en las elecciones legislativas del próximo 12 abril, en las que su antiguo discípulo Peter Magyar parte como favorito para poner punto y final a 16 años consecutivos de mandato de Orbán.

Trump ha redoblado su respaldo al primer ministro. "Lo apoyé la última vez que ganó, e hizo un trabajo fantástico por su país, especialmente en las fronteras, con toda la delincuencia y todos los problemas que tienen otros países. Ustedes (los húngaros) no tienen ese problema. Tienen fronteras muy fuertes y seguras, y él es el responsable de ello", ha indicado.

"Espero que gane a lo grande. Queremos ganar, pero queremos ganar de forma justa, equitativa y decisiva", ha indicado Trump.

"Nuestros dos países están mostrando el camino hacia un Occidente revitalizado que protegerá a nuestros ciudadanos", ha añadido el presidente estadounidense, quien ha declarado su intención de seguir construyendo este puente trasatlántico en materia de energía e inmigración.

"Europa tiene que reactivarse. Están teniendo muchos problemas y tienen que ponerse en marcha. Y los apoyamos incondicionalmente, pero tienen que esforzarse mucho para recuperarse", ha concluido.