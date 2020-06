EEUU.- Inauguran en Washington una plaza con el lema 'Las Vidas de los Negros Importan' junto a la Casa Blanca

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha inaugurado este viernes una plaza con el lema 'Las Vidas de los Negros Importan' y una pintada en una de las calles que llevan a la Casa Blanca a tan solo un día de las protestas antirracistas previstas para este fin de semana.

La pintada, en grandes letras amarillas, es fácilmente identificable desde el aire. Los artistas encargados de su realización comenzaron a trabajar este mismo viernes por la mañana, tal y como ha explicado la edil a la cadena de televisión CNN.

"Estamos aquí como estadounidenses pacíficos en las calles de Estados Unidos para manifestar que podemos concentrarnos de forma pacífica, que podemos quejarnos ante nuestro Gobierno, que exigimos un cambio", ha aseverado Bowser.

En su cuenta de Twitter, ha recordado las palabras de Martin Luther King: "Me alegra vivir en un momento en que nos vemos forzados a hacer frente a los problemas a los que muchos han tratado de enfrentarse a lo largo de la Historia pero no lo hicieron porque no existía una demanda que los obligara a ello".

Washington ha sido escenario de fuertes protestas durante más de una semana tras la muerte de George Floyd, un hombre negro, a manos de la Policía de Mineápolis.

La Iglesia Episcopal de San Juan, donde el presidente, Donald Trump, se realizó una polémica foto en la que aparece sosteniendo una Biblia, se encuentra junto a la calle que lleva ahora la pintada.

La alcaldesa, por su parte, ha vuelto a pedir formalmente al magnate neoyorquino que retire todos los agentes federales así como la presencia de la Guardia Nacional de la ciudad.