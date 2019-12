EEUU.- Investigan los símblos de "poder blanco" exhibidos durante el tradicional partido

Publicado 15/12/2019 21:30:46 CET

NUEVA YORK, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han abierto una investigación después de que varios cadetes de la Academia de la Marina de West Point aparecieran en televisión haciendo el símbolo de "poder blanco" utilizado por los supremacistas blancos durante el tradicional partido de fútbol americano que cada año enfrenta al Ejército y a la Marina estadounidenses.

Los gestos fueron captados en la transmisión de la cadena ESPN en la previa del partido, jugado este sábado, mientras el presentador Reece Davis explicaba la rivalidad que rodea a este partido.

El símbolo consiste en juntar los extremos de los dedos índice y pulgar mientras el resto de dedos de la mano están extendidos. El gesto ha sido difundido a través de redes sociales en capturas de la emisión.

Un portavoz de West Point ha indicado que aún está por aclarar la intención de estos gestos. "Estamos estudiándolo. No sé cuál es la intención", ha explicado el teniente coronel Chris Ophardt en declaraciones a 'The Wall Street Journal'. El Pentágono por su parte no ha querido comentar lo ocurrido.

La Liga Antidifamación y el Centro Legal sobre la Pobreza en el Sur definen el gesto como un símbolo supremacista blanco después de que en 2017 se difundiera a través del portal 4chan que equivalía a las iniciales WP, 'white power' o poder blanco.

En 2018 la Guardia Costera expulsó a uno de sus miembros por hacer el gesto en televisión durante una operación de respuesta al paso de un huracán.

El partido ya levantó polémica por la asistencia institucional del presidente Donald Trump al mismo ataviado con una gorra en la que se podía leer el lema "Mantengamos América Grande", principal consigna de su campaña de reelección de cara a las elecciones presidenciales de 2020.