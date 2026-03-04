EEUU evacua al personal "no esencial" de sus embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre

Archivo - Bandera de EEUU - TWITTER - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado este miércoles la evacuación de su personal "no esencial" y sus familiares en las embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre por motivos de seguridad, dada la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras su ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán el pasado sábado.

"Tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, ha habido una amenaza constante de ataques con drones y misiles por parte de Irán, y de importantes interrupciones en los vuelos comerciales", ha señalado la legación estadounidense en Arabia Saudí a través de su propia página web.

Ante esta coyuntura, ha agregado la Embajada en esa misma comunicación, el Ejecutivo de Estados Unidos tiene una "capacidad limitada" para "ofrecer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses".

Las representaciones de Washington en Omán y Chipre han emplazado asimismo al personal no esencial y sus familias a abandonar estos países, con mensajes similares en sus correspondientes páginas web.

Por otra parte, ha anunciado la "suspensión hasta nuevo aviso de todos sus servicios consulares" en la Embajada de Bahréin, después de ordenar el lunes la evacuación de todo su personal "no esencial" y sus familiares "debido a la amenaza de un conflicto armado". "Si es seguro hacerlo, los estadounidenses deben irse ahora de Bahréin", ha recalcado.

En esta línea, la legación estadounidense en Jordania ha confirmado la "cancelación" de sus operaciones. "La Embajada de Estados Unidos en Amán está cancelando hasta nuevo aviso todas las citas para servicios a ciudadanos estadounidenses", ha destacado a través de un comunicado.

"La Embajada ha ordenado a todo el personal de su misión que se refugie en sus hogares. Recomendamos a todos los estadounidenses que hagan lo mismo", ha zanjado.

Estas decisiones llegan después de que la Administración de Donald Trump haya anunciado en la víspera el cierre de su Embajada en Kuwait alegando la misma causa y días más tarde de autorizar la salida de su personal no esencial de la legación diplomática en Israel aludiendo a "riesgos de seguridad", apenas horas antes de que ambos iniciaran su campaña de ataques contra Teherán.