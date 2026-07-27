Netanyahu abordará con Trump la situación en Irán y defenderá la seguridad y futuro de Israel

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo. - Jack Guez/AFP pool/dpa - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que abordará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la situación en Irán y defenderá la seguridad y futuro de Israel cuando ambos se reúnan en la Casa Blanca este martes, en una visita oficial que tendrá lugar a pesar de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) en su contra.

"Me dirijo a Washington para reunirme con nuestro amigo, el presidente Donald Trump. Esta es mi octava reunión con él desde que fue elegido presidente para su segundo mandato, más que con cualquier otro líder internacional. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad", ha asegurado Netanyahu en declaraciones antes de embarcar.

El dirigente israelí ha llamado a actuar "con gran determinación y gran sabiduría" ante el escenario internacional tan volátil, cuando el conflicto en Oriente Próximo ha vuelto a escalar militarmente en las últimas semanas debido a la gestión del paso de Ormuz.

"Debatiremos todos los temas de la agenda, en primer lugar, Irán. Naturalmente, nuestro objetivo es salvaguardar nuestra seguridad y también ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor", ha indicado.

En este sentido, ha recalcado que el "objetivo claro" del viaje es "garantizar la seguridad, la fortaleza y el futuro de nuestro querido Estado de Israel".

A principios de junio, mientras Washington negociaba con Teherán un acuerdo para poner fin a las hostilidades, Trump reconoció un cruce verbal con el primer ministro israelí, al que llegó a llamar "puto loco". De todos modos, el jefe de la Casa Blanca restó hierro al incidente, en plenas tensiones por la ofensiva israelí en Líbano que amenazaba con descarrilar las negociaciones sobre la situación en Oriente Próximo.

Netanyahu viaja para participar en el funeral del senador Lindsey Graham, al que ha descrito como "uno de los mejores amigos que el Estado de Israel ha tenido jamás", exequias que reunirán a dirigentes mundiales como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Este mismo lunes, Trump ha respondido tajante al ser preguntado por la oposición de Netanyahu a la venta de aviones de combate F-35 por parte de Estados Unidos a Turquía. "Nadie me dice a quién le vendemos y a quién no", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial, antes de recordar que Israel "no sobreviría sin" su Administración.

"Turquía no es muy fan de Israel, ni mucho menos de 'Bibi'", ha reconocido el inquilino de la Casa Blanca, si bien ha dicho que Ankara ha sido "un gran aliado" y ha vuelto a describir al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como un "amigo".