EEUU.- Jimmy Kimmel se defiende después de que Donald Trump pida su despido por llamar a Melania "futura viuda"

Jimmy Kimmel se defiende después de que Donald Trump pida su despido por llamar a Melania "futura viuda" - ABC/CONTACTO

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El humorista estadounidense Jimmy Kimmel ha respondido a las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, para que Disney y ABC le despidan tras referirse a Melania como "futura viuda", en una parodia de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca apenas unos días antes de que la cena oficial se interrumpiera por un ataque armado.

"¿Sabes cuando a veces te despiertas por la mañana y la primera dama publica un comunicado exigiendo que te despidan de tu trabajo? A todos nos ha pasado, ¿verdad?", ha ironizado Kimmel al comienzo del programa emitido este lunes. En su discurso, el cómico ha matizado que su comentario sobre la "futura viuda" era "una broma sobre la diferencia de edad entre ambos y la expresión de felicidad que vemos en su rostro" cada vez que Melania Trump, de 56 años, aparece junto al presidente de Estados Unidos, de 79.

El presentador ha sostenido que "fue un chiste muy suave propio de una sátira sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo". "No fue bajo ninguna definición posible un llamamiento al asesinato", ha subrayado Kimmel frente a las acusaciones vertidas por el matrimonio, que vincularon el comentario del presentador con el ataque armado. "Y ellos lo saben, llevo muchos años pronunciándome de forma muy clara contra la violencia armada", ha añadido el cómico.

"Entiendo que la primera dama vivió una experiencia estresante durante el fin de semana", ha afirmado Kimmel, aunque no ha tardado en añadir otra pulla dirigida al entorno presidencial al señalar que "probablemente todos los fines de semana sean bastante estresantes en esa casa".

"Estoy de acuerdo con [Melania] en que deberíamos rechazar la retórica de odio y violenta", ha afirmado, aunque también ha aprovechado para devolver la acusación contra Donald Trump al señalar que "un gran punto de partida para rebajarla sería tener una conversación con su marido al respecto".

TRUMP VINCULA LA BROMA DE KIMMEL CON EL INTENTO DE ASESINATO CONTRA EL PRESIDENTE

La respuesta de Kimmel llega después de que Donald Trump publicara en Truth Social un mensaje que reclamaba su salida inmediata de la cadena. "Jimmy Kimmel, que no es gracioso en absoluto, como acreditan sus terribles audiencias, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante", escribió el presidente estadounidense en un mensaje en el que explicó que Kimmel "mostró un vídeo falso de la primera dama y de nuestro hijo como si estuvieran realmente sentados en su estudio, escuchándole hablar, cuando no lo estaban y nunca lo estarían".

En su mensaje, Trump relaciona el comentario de humorista con el ataque ocurrido dos días después durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. "Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, cargado con una escopeta, una pistola y muchos cuchillos", indica Trump sobre un episodio en el que las autoridades detuvieron al individuo en un control de seguridad antes de que lograra acceder al salón principal.

"Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Agradezco que tantas personas estén indignadas por el despreciable llamamiento a la violencia de Kimmel, que debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", añadió el presidente de Estados Unidos. Melania Trump se pronunció horas antes del mensaje de su marido, acusando al presentador de alimentar la división política en su país.

"La retórica de odio y violenta de Kimmel pretende dividir nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia, sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos", señaló la primera dama, que defendió que "personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio".

"Cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena seguirá cubriéndole las espaldas para protegerlo. Ya basta. Es hora de que ABC tome medidas. ¿Cuántas veces permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", concluyó Melania Trump.

La controversia se intensificó por el ataque ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistían Donald y Melania Trump, además de altos cargos de la Administración. El acto fue interrumpido después de que un hombre armado intentara acceder a la zona del evento y fuera reducido por las fuerzas de seguridad antes de entrar en el salón.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, fue acusado formalmente de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, entre otros cargos federales.