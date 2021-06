Kamala Harris, ante las críticas por no haber visitado la frontera con EEUU: "Tampoco he estado en Europa"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha rechazado las críticas vertidas sobre ella por no haber visitado la frontera estadounidense con México, argumentando que tampoco ha estado en Europa y que sus posibilidades de viajar han estado "limitadas" en sus primeros meses en el cargo.

En una entrevista con NBC, el periodista Lester Holt cuestiona a Harris sobre si tiene intención de visitar la frontera y la vicepresidenta responde que "en algún momento". "Hemos estado en la frontera", asegura, a lo que el periodista responde que Harris no ha visitado la frontera.

"Y no he estado en Europa. Quiero decir, no entiendo a dónde quieres llegar", responde Harris con una risa, antes de afirmar que "no está restando importancia a la frontera".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha encargado a Harris liderar los esfuerzos para disminuir el flujo migratorio procedente de Centroamérica hacia Estados Unidos y ha tratado de aclarar que las gestiones en torno a la frontera sur del país norteamericano no son parte del encargo.

Las palabras de Harris tienen lugar después de que miembros del Partido Republicano hayan intentado hacer de ella el rostro de la respuesta de la Administración Biden a la situación en la frontera, que un número récord de menores que viajan solos ha cruzado esta primavera.

"Me importa esto y me importa lo que está pasando en la frontera", ha insistido la vicepresidenta, alegando que se encuentra en Guatemala porque está centrada en las causas que azuzan la migración hacia Estados Unidos.

Harris se reunió con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei este lunes y ha viajado este martes a México para visitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este viaje se ha interpretado como una muestra de la importancia que la Administración Biden da a la región centroamericana y a la migración desde la zona.