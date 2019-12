EEUU.- Kamala Harris retira su candidatura a las primarias demócratas en EEUU por la falta de financiación

Publicado 03/12/2019 23:45:39 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora por California Kamala Harris ha anunciado este martes que retira su candidatura de las primarias demócratas de cara a las presidenciales que se celebrarán en 2020 debido a la falta de financiación para sustentar su campaña.

En un vídeo publicado en su cuenta en la red social Twitter, Harris ha sostenido que ha analizado la situación "desde todos los ángulos" y ha tenido que tomar "una de las decisiones más difíciles de su vida".

"Mi campaña a la Presidencia simplemente no cuenta con los recursos financieros que necesitamos para continuar. No soy multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña", ha sostenido.

Así, ha manifestado que "mientras avanzaba la campaña se ha hecho más y más duro recaudar el dinero necesario para competir". "De buena fe, no puedo decir a mis seguidores y voluntarios que hay un camino adelante si no creo que lo haya", ha agregado.

Por ello, Harris ha manifestado que suspende su campaña desde el día de hoy "con gran pesar, pero también con gran gratitud". "Quiero ser claro con ustedes: aún estoy en la lucha", ha incidido.

"Seguiré luchando cada día por aquello sobre lo que ha tratado esta campaña. Justicia para la gente. Para toda la gente. Nuestra campaña ha tratado de luchar por las personas cuyas voces no se oyen o a menudo se ignoran. Mantendremos esa lucha", ha agregado.

En este sentido, ha resaltado que, si bien ya no es candidata a la Presidencia, hará "todo lo que esté en su mano" para derrotar a Donald Trump y "luchar por el futuro del país y lo mejor de lo que somos".

"Sé que ustedes también lo harán, así que hagámoslo juntos. Sigamos luchando por el Estados Unidos en el que creemos, un Estados Unidos libre de injusticia. Un Estados Unidos que sabemos que puede ser aliviado por lo que ha sido", ha remachado.

Harris llegó al Senado en 2016 tras ocupar el cargo de fiscal general de California. Su familia --padre jamaicano y madre india-- participó activamente en el movimiento por los derechos civiles y por eso anunció su candidatura coincidiendo con el Día de Martin Luther King Jr., que se celebra el 20 de enero.

A pesar de que en un primer momento llegó a figurar entre las favoritas, en las últimas semanas los sondeos le han dado una drástica reducción de los apoyos que le ha hecho alejarse de los primeros puestos entre los demócratas que aspiran a la Casa Blanca.