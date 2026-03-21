EEUU levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques

1071425.1.260.149.20260321101636 Archivo - February 5, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: U.S. Treasury Secretary SCOTT BESSENT testifies at a hearing of the Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee at the U.S. Capitol. House Democrats clashed with Treasury Secretar - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Las autoridades de Estados Unidos ha anunciado este viernes su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado una licencia en la que autoriza la compra y venta de productos derivados del crudo iraní "cargados en buques a partir del 20 de marzo", este viernes, hasta el domingo 19 de abril.

Esta decisión se produce en medio de una escalada generalizada en los precios del crudo como consecuencia de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que la República Islámica ha respondido con ataques contra los buques que navegan a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo a nivel mundial.

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