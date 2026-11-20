El filántropo propalestino Fergie Chambers durante la vista de extradición. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha decidido dejar en libertad provisional con medidas cautelares al multimillonario propalestino Fergie Chambers, reclamado para su extradición por Estados Unidos, mientras analiza los errores de traducción en documentación del proceso reconocidos por las autoridades estadounidenses.

En un auto de este viernes, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal acepta la petición de libertad de su defensa y como medidas cautelares le impone comparecer ante el juzgado más próximo a su domicilio los lunes de cada semana, la prohibición de abandonar España, la entrega de su pasaporte y la designación de un domicilio, así como comparecer ante el tribunal cuantas veces sea llamado.

Los magistrados hacen hincapié en la información complementaria aportada por Estados Unidos después de la vista de extradición, en la que comunicaban determinados errores, que se califican como "sustanciales e involuntarios", en la traducción al español de la declaración jurada de una agente del FBI presentada como apoyo a su solicitud de extradición y que fue realizada por una empresa privada.

A su juicio, esa "novedad procesal" puede tener una "posible relevancia" en el resultado final del proceso de extradición y "no puede ser descartada sin más", ya que genera en esta fase dos efectos inmediatos, empezando por que pueda ponerse en cuestión, "al menos de momento", la fidelidad de la traducción proporcionada por las autoridades americanas "con la consiguiente disminución, al menos temporal, o solidez fundamento de la solicitud de extradición".

Y como segundo efecto, apuntan a la "probable dilación" en la resolución final de este proceso de extradición que viene determinada por la presencia de esos errores de traducción "expresamente reconocidos por el estado reclamante y cuya relevancia puede ser necesario analizar".

De ahí que la Sala de lo Penal proceda a modificar la situación de Chambers, que se niega a ser entregado, mientras que la Fiscalía española es partidaria de la extradición.

"Sin perjuicio de la decisión definitiva que haya de adoptarse en lo que se refiere a la procedencia o improcedencia de la extradición formulada a la vista del resultado que pudieran arrojar las comprobaciones que pueda reclamar este tribunal con relación a la referida traducción para el caso de que se estimen necesarias y procedentes, una vez que el Ministerio Fiscal haya informado al respecto", apostilla.

DEFIENDE QUE FINANCIÓ ORGANIZACIONES HUMANITARIAS, NO TERRORISMO

Según el auto, la defensa del filántropo estadounidense pidió su puesta en libertad y defendió que estos errores evidencian "la existencia de indicios de que las autoridades" de Estados Unidos "habrían actuado de mala fe, al alterar de forma deliberada la traducción, con la finalidad de agravar, ante las autoridades españolas, el relato de los hechos que fundamentan la demanda extradicional".

La Fiscalía, por su parte, era partidaria de mantener a Chambers en prisión provisional "a fin de evitar que pueda sustraerse a la acción de la justicia" para evitar su extradición.

Chambers fue detenido en Ibiza en julio, en cumplimiento de una orden internacional de arresto, y se encontraba en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez (Madrid).

Estados Unidos le acusa de promover disturbios frente a una empresa armamentística israelí y apunta a que habría financiado a grupos vinculados con el grupo terrorista Hamás a través de donaciones a organizaciones palestinas.

Durante la vista pública de extradición, celebrada la semana pasada, Chambers aseguró que financió organizaciones humanitarias palestinas y realizó donaciones millonarias a un club de fútbol en Túnez, pero desvinculó estos movimientos de dinero de cualquier actividad terrorista. "Soy incómodo para Estados Unidos", objetó, después de negarse a ser extraditado al país norteamericano.

"Se ha construido toda una narrativa de mi persona de haber participado en una actividad terrorista. Nunca he estado vinculado a una actividad terrorista y ni siquiera violenta, nunca he financiado ninguna actividad terrorista, Estados Unidos ni siquiera ha logrado acusarme de ello. Todo ello por levantar mi voz teniendo más dinero del que tenían el resto de personas que protestaban. Sólo pido justicia, razón y compasión", afirmó en su turno de última palabra.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió la existencia de "tres errores sustanciales" y los achacó a una empresa privada que fue contratada por la Oficina de Asuntos Internacionales.