EEUU.- Los líderes del Partido Demócrata felicitan a Biden por su elección y la histórica victoria de Kamala Harris

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes del Partido Demócrata estadounidense han felicitado a Joe Biden después de que las principales proyecciones pronosticaran su elección como presidente cuatro días después de las elecciones. Varias voces demócratas han destacado que Kamala Harris será la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos.

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton ha destacado la "histórica" candidatura de Biden y Kamala Harris. "Los votantes han hablado y han elegido a Joe Biden y Kamala Harris como nuestros próximos presidente y vicepresidenta. Es una candidatura histórica, un repudio a Trump, una nueva página para Estados Unidos. Gracias a todos los que han hecho que esto pasara. A partir de ahora, juntos", ha indicado.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha destacado por su parte que "¡Hemos conseguido preservar la república!". "Felicidades a Joe Biden por su victoria por el alma de nuestro país. Felicidades a Kamala Harris por hacer historia. Es el momento de sanar y crecer juntos. E Pluribus Unum", una frase en latín que significa de "De muchos, uno" y que forma parte del sello presidencial estadounidense.

El portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha destacado los hitos de esta elección por el nombramiento de Harris: "La primera mujer vicepresidenta, la primera afroamericana vicepresidenta, la primera asiáticoestadounidense vicepresidenta. ¡Estoy tan orgulloso de mi amiga Kamala Harris!".

El principal rival de Biden por la candidatura demócrata, Bernie Sanders, también ha felicitado al presidente electo por su victoria, aunque en un tono más sobrio. "Quiero felicitar a todas las personas que han trabajado tan duro para hacer posible este día histórico", ha indicado.

"Ahora y a través de nuestras bases organizadas vamos a crear un gobierno que funcione para TODOS y no para unos pocos. Una nación construida sobre la justicia, no sobre la avaricia y la intolerancia", ha indicado. El viernes, Sanders advertía que tras la victoria de Biden "la lucha no ha terminado, sino que acaba de empezar".

También desde el ala izquierda del Partido Demócrata, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez ha felicitado al "presidente electo Joe Biden" y a la "vicepresidenta electa, Kamala Harris".

Otro precandidato presidencial demócrata, Pete Buttigieg, ha felicitado igualmente a Biden en un mensaje publicado en Twitter junto a un mensaje de ambos.