EEUU/Marruecos.- AMP.- Hallada muerta la segunda militar de EEUU desaparecida durante unas maniobras en Marruecos

Soldado de primera clase Mariyah Symone Collington, de 19 años - EJÉRCITO DE EEUU

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los ejércitos de Estados Unidos y Marruecos han anunciado la muerte de la segunda militar desaparecida a comienzos de mayo en el país africano durante los ejercicios conjuntos internacionales 'León Africano 2026', en los cuales desapareció otro uniformado cuyo cadáver fue recuperado el pasado día 10.

Se trata de la soldado de primera clase Mariyah Symone Collington, de 19 años, oriunda de la ciudad de Tavares, en el departamento de Florida. Su cuerpo fue localizado y rescatado el 12 de mayo de una cueva costera sita a unos 500 metros de los acantilados ubicados cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa, en la región de Tan Tan, lugar donde, según los informes del órgano castrense, ambos "se adentraron en el océano".

"Las difíciles condiciones del mar, en el terreno costero y la accesibilidad de la cueva han complicado las operaciones de búsqueda y recuperación a lo largo de toda la intervención", ha resaltado el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) a través de un comunicado en el cual ha agregado que, localizados ambos soldados, ahora la atención la centrará en la repatriación de los cuerpos.

De acuerdo con el general de brigada Curtis King, la muerte de Collington, quien prestaba servicio como integrante de la tripulación de defensa aérea y antimisiles, "supone una profunda pérdida para el 10º Comando de Defensa Aérea Antimisiles del Ejército".

De esta búsqueda que abarcó "más de 21.300 kilómetros cuadrados en zonas marítimas costeras" han participado "más de 1.000 efectivos militares y personal civil de Estados Unidos y Marruecos", ha precisado el referido mando, que ha agregado que las fuerzas estadounidenses y marroquíes "aplicaron capacidades integradas aéreas, terrestres, marítimas y submarinas a lo largo de toda la operación, incluyendo sistemas aéreos no tripulados y aeronaves de ala giratoria y ala fija, buques de superficie, equipos de buceo y alpinismo y elementos de búsqueda terrestre".

Por su parte, las Fuerzas Armadas marroquíes han confirmado el hallazgo tras "intensas operaciones de búsqueda" llevadas a cabo por militares marroquíes, "en coordinación con las fuerzas estadounidenses". "El cuerpo fue localizado en torno a las 16.40 horas (hora local) del 12 de mayo y recuperado en torno a las 18.07 horas (hora local), a unos 500 metros del lugar del incidente, por miembros de las Fuerzas Armadas Reales y Protección Civil, tras esfuerzos conjuntos por tierra, mar y aire", ha dicho.

En este sentido, han resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que el cadáver fue posteriormente trasladado al citado hospital de Guelmim, "en línea con los procedimientos establecidos". "Tras una ceremonia en el aeropuerto militar de Guelmim para honrar a los militares estadounidenses fallecidos, los dos cuerpos fueron transportados en la noche del 12 de mayo en un avión militar estadounidense", ha apostillado, extremos confirmados también por el AFRICOM.

Cabe señalar que el Ejército de Estados Unidos ha subrayado que el "incidente" en el que murieron Collington y el teniente primero Kendrick Lamont Key sigue estando bajo investigación, al tiempo que ha remarcado que se dará a conocer más información a medida que esté disponible la misma, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre lo sucedido.