EEUU emite una alerta de seguridad en Mexicali por una "amenaza potencial" en esta ciudad de México

Washington anuncia la suspensión este martes de las "actividades gubernamentales" en esta localidad fronteriza

Las autoridades mexicanas, en estrecho contacto con EEUU, aseguran que "hasta el momento" no hay indicios de "riesgo inminente" para los ciudadanos

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han emitido una alerta de seguridad para Mexicali, en el estado mexicano de Baja California, y ha suspendido las actividades de su personal diplomático en esta ciudad fronteriza debido a informaciones sobre una "amenaza potencial", sin más detalles al respecto.

La Embajada estadounidense en México ha indicado en un breve comunicado que "debido a informaciones sobre amenazas, las actividades gubernamentales estadounidenses en, y el viaje a, Mexicali, han quedado suspendidas este 25 de agosto" en la localidad, ubicada en el noroeste del país.

Así, ha recomendado a sus ciudadanos "evitar edificios gubernamentales en Mexicali" y "buscar refugio en caso de incidente", así como "seguir las instrucciones de las fuerzas de seguridad mexicanas".

El Gabinete de Seguridad de México, por su parte, ha señalado que "hasta el momento no ha identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población", si bien las autoridades federales, estatales y municipales han reforzado el "patrullaje" y la "vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali" como medida de prevención.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, ha subrayado que las autoridades "cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder de inmediato ante cualquier eventualidad".

La cartera dirigida por Omar García Harfuch, que mantiene el contacto con el Gobierno de Estados Unidos para "verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado" con la alerta emitida por Washington, ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido a la población que se informe exclusivamente a través de fuentes oficiales, evitando difundir "versiones no confirmadas".