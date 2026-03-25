México denuncia la muerte de trece de sus ciudadanos en operaciones o bajo custodia del ICE de EEUU

Archivo - Concentración en Nueva York contra el Servicio de Control de Inmigración y Adunas (ICE). - Jimin Kim/SOPA Images via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha informado este miércoles de la muerte de trece de sus ciudadanos en operaciones o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, desde el aumento de sus intervenciones en este segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

El subsecretario para América del Norte del Ministerio de Exteriores de México, Roberto Velasco, ha señalado que han presentado hasta catorce protestas formales ante las autoridades de Estados Unidos, que han prometido haber abierto en todos los casos las correspondientes investigaciones.

"Naturalmente estaremos dando un seguimiento muy puntual" de estos hechos, ha afirmado Velasco. "Nos parece inaceptable", ha manifestado este miércoles durante su intervención en la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hay casos que son absolutamente desoladores", ha lamentado el subsecretario, que ha detallado que las presuntas causas de estas muertes van desde complicaciones médicas, suicidios, pero también durante los operativos, incluido un tiroteo.

Asimismo, ha explicado que los fallecidos tenían entre 19 y 69 años y que en todo momento se han brindado asesoramiento legal y apoyo económico a los familiares de las víctimas para gestionar el traslado a México de los restos mortales.

Esta semana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos detalló en un informe que las familias mexicanas de migrantes representaron el mayor número de arrestos de las fuerzas del orden estadounidenses durante 2025, por delante de venezolanos, hondureños, salvadoreños, o guatemaltecos.

El informe señala que hasta 30.034 familias mexicanas fueron detenidas. Las personas procedentes de México se mantuvieron como el principal grupo nacional detenido en Estados Unidos, al concentrar una proporción significativamente más alta de registros por parte de las autoridades fronterizas.