Archivo - El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson. - Europa Press/Contacto/Ian Robles - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha afirmado que un total de 313 supuestos criminales han sido entregados a las autoridades mexicanas desde que comenzó el mandato del presidente, Donald Trump, en enero de 2025 y ha confirmado la entrega de un último hombre acusado de prostitución de menores y agresión sexual.

"Autoridades estadounidenses de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande capturaron y entregaron a un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual", ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha destacado que estas entregas se producen en el marco de las acciones puestas en marcha para contribuir al traslado de aquellas personas que son buscadas por la Justicia de México. "Son entregadas para que hagan frente a las consecuencias de sus actos", ha afirmado.

El embajador ha asegurado así que este caso "representa un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan" Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. "Juntos, llevamos a los criminales ante la Justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras", ha recalcado.

La propia Sheinbaum ha pedido a Washington reciprocidad a la hora de hacer entrega de presuntos delincuentes y criminales a la Justicia mexicana. En el mes de mayo, la presidenta indicó que de 269 solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno desde el año 2018 no se había concretado ninguna.