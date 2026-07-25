EEUU levanta la suspensión a la entrada de ganado mexicano tras el brote de gusano barrenador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Cristian Leyva

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este viernes que Estados Unidos ha autorizado la reanudación de las exportaciones de ganado mexicano después de varios meses de restricciones motivadas por la detección del gusano barrenador, una plaga parasitaria que representa un riesgo para la salud del ganado y que puede provocar la muerte de los animales si no reciben tratamiento.

La mandataria mexicana ha explicado que ha recibido una comunicación oficial de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, en la que se notifica la decisión de Washington de permitir de nuevo el ingreso de ganado procedente de México por la frontera común.

"Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano", ha señalado Sheinbaum en un mensaje difundido a través de redes sociales.

La presidenta ha indicado que su Gobierno acelerará las labores de coordinación con las autoridades estadounidenses para completar los preparativos necesarios antes de los envíos. Según ha detallado, el movimiento de ganado volverá a activarse durante las últimas semanas de agosto mediante el cruce fronterizo de Agua Prieta, en el estado de Sonora, y posteriormente se incorporarán otros dos puntos ubicados en Chihuahua.

Sheinbaum ha calificado la decisión como una "gran noticia" para los productores ganaderos mexicanos y ha destacado el trabajo realizado durante los últimos meses para controlar la expansión del gusano barrenador, en colaboración con Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Asimismo, la jefa del Ejecutivo mexicano ha agradecido la labor del secretario de Agricultura del país, Julio Berdegué, y de Columba López, por las gestiones realizadas para enfrentar la emergencia sanitaria y facilitar el restablecimiento del comercio ganadero.

"Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos", ha afirmado la presidenta.

Finalmente, Sheinbaum ha destacado la relación mantenida con la titular de Agricultura estadounidense y ha expresado su reconocimiento a Rollins por la cooperación entre ambos países para alcanzar el acuerdo. "Hemos construido una relación respetuosa y muy positiva", ha aseverado.

Este anuncio llega después de que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos anunciase a principios de mayo de este año la suspensión "con efecto inmediato" de las importaciones mexicanas de ganado vivo durante un período inicial de 15 días en respuesta a la "continua y rápida" propagación del gusano barrenador hacia el norte de México.

La suspensión de las importaciones --advirtió Rollins-- sería revisada mensualmente hasta que los datos reflejasen una contención del insecto, periodo durante el que Estados Unidos mantendría una comunicación "constante" con México, según acaparó la propia secretará.

El gusano barrenador puede infectar al ganado, la fauna silvestre y, en raras ocasiones, a las personas. Los gusanos de las moscas del gusano barrenador se introducen en la piel de los animales vivos, causando daños graves y, a menudo, mortales.

Estados Unidos ya cerró su frontera sur al ganado vivo en noviembre de 2024 tras el descubrimiento de la plaga y no levantó las restricciones hasta febrero tras la puesta en marcha de nuevos protocolos para evaluar la salud de los animales antes de su ingreso en el país.