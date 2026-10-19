México exige a EEUU investigar la muerte de un migrante bajo custodia del ICE en Texas

Archivo - Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en EEUU. - ICE - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha exigido a las autoridades de Estados Unidos una investigación "pronta, exhaustiva y transparente" para esclarecer la muerte de un ciudadano mexicano de 56 años que se encontraba bajo custodia en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Laredo, en el estado de Texas.

Según ha informado el diario local 'The Texas Tribune', el fallecido, identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, fue hallado inconsciente en su celda el pasado sábado durante una ronda de seguridad rutinaria en el Centro de Procesamiento de Río Grande. El deceso, confirmado por el congresista estadounidense Henry Cuellar, supone la séptima muerte registrada en lo que va de año de una persona detenida por el ICE en las instalaciones del estado de Texas.

La familia del migrante ha denunciado graves negligencias por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. En declaraciones al citado medio, su hija, Estefani Andrade, ha asegurado que a su padre se le negó el acceso a la medicación que portaba en el momento de su detención, necesaria para tratar sus problemas cardíacos, hipertensión y diabetes. Asimismo, ha señalado que el personal médico del centro ignoró sistemáticamente sus quejas sobre dificultades para respirar y opresión en el pecho.

Ante estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha expresado su "profunda preocupación" por la recurrencia de este tipo de sucesos, elevando a 18 el número de ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia o en operativos migratorios en Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025. El Ejecutivo mexicano ha advertido de que esta situación exige una respuesta "efectiva" de Washington para garantizar la vida, la integridad y los Derechos Humanos de los migrantes.

A través de un comunicado, la diplomacia mexicana ha anunciado la activación de los protocolos de protección consular y el inicio de acciones jurídicas, incluyendo la presentación de una denuncia formal ante el fiscal del condado de Webb para depurar responsabilidades. Además, la Embajada de México en Estados Unidos exigirá a las autoridades migratorias que se garantice el acceso irrestricto de los cónsules a los centros de detención para poder verificar y asegurar la adecuada atención sanitaria de sus connacionales.