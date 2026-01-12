Sheinbaum mantiene "una muy buena conversación" con Trump tras las advertencias de los últimos días

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado este lunes de "una muy buena conversación" por teléfono con su par estadounidense, Donald Trump, después de la última polémica suscitada por la sugerencia del jefe de la Casa Blanca de atacar por tierra territorio mexicano para luchar contra los cárteles.

"Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", ha hecho saber la mandataria mexicana en un mensaje en sus redes sociales.

Sheinbaum ha estado acompañada de los ministros de Asuntos Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y de Seguridad, Omar García Harfuch, así como del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, según se puede ver en la imagen que ilustra el mensaje de la presidenta en redes sociales.

"La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", ha incidido, horas después de que el ministro De la Fuente pidiera al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respeto para la soberanía y la integridad territorial de México en respuesta a las palabras de Donald Trump.

En una entrevista concedida la semana pasada a la cadena Fox News, Trump aseguró que ahora era el momento de "actuar contra los cárteles en tierra", organizaciones criminales, dijo, que "dirigen México". Unas declaraciones en línea con las amenazas que lanzó a varios países de la región sobre correr la misma suerte que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado días antes.