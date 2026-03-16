EEUU/Mexico.- Sheinbaum minimiza los desacuerdos con Trump y señala que la prioridad es tener buena relación con EEUU

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado este lunes que si bien buscan "una buena relación con Estados Unidos", dejarán constancia siempre de sus desacuerdos, más cuando se ponga en entredicho la soberanía y la integridad del país, a la espera de fijar un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump.

"Hay momentos de desacuerdos, cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio", ha dicho Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

En ese sentido, ha restado importancia al hecho de que aún no se haya reunido con el presidente Trump y ha incidido en que la "prioridad" está en "tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos", independientemente de las reuniones que puedan mantener ambos líderes.

"Vamos a seguir buscando una buena relación siempre con Estados Unidos, eso en el marco de nuestros principios", los cuales, ha enumerado Sheinbaum, el "respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación".

De igual forma, ha pasado por alto las referencias de Trump al crimen organizado en México y a su modelo de seguridad, señalando que no le corresponde a ella valorar sus palabras. "En México gobierna el pueblo de México. Quien nos eligió fue el pueblo y respondemos al pueblo de México", ha zanjado.

Sheinbaum ha discurrido de esta manera después de que se le preguntara acerca de las últimas amenazas que el presidente Donald Trump ha lanzado contra Cuba, a medida que crece la incertidumbre sobre algún tipo de intervención sobre la isla, como ya ocurriera en Venezuela a principios de año y más recientemente en Irán.

La mandataria mexicana ha vuelto a defender el derecho de los pueblos a su propia autodeterminación sin injerencia externas. "Le corresponde a los cubanos definir su gobierno y habrá cosas en las que estemos de acuerdo, habrá cosas con las que no, pero no tiene que sufrir su pueblo, nunca", ha enfatizado.

En ese sentido, ha subrayado que la postura de México en contra del bloqueo que asfixia a la isla desde hace casi siete décadas siempre ha sido constante y ha recordado que este tipo de restricciones no dañan al gobierno, sino a los pueblos.