Miran (Fed) cree que la "inflación fantasma" está manteniendo los tipos "demasiado altos"

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la Reserva Federal (Fed) Stephen Miran ha asegurado este lunes que se están manteniendo unos tipos de interés elevados por culpa de la "inflación fantasma", ante lo que ha redoblado su apuesta por recortar el precio del dinero en medio punto frente al ritmo actual de 25 puntos básicos.

"Estamos manteniendo los tipos de interés demasiado altos debido a la inflación fantasma de las comisiones por asesoramiento de cartera", ha afirmado durante un discurso pronunciado en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Miran ha abogado por recalcular la inflación subyacente obviando la gestión de carteras. Esto arrojaría un índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) del 2,6%, dos décimas menos que la lectura del 2,8% de septiembre.

Además, si se excluyese el factor vivienda, el PCE bajaría aún más, hasta quedar por debajo del 2,3%, "dentro del rango de ruido previsto para el objetivo [de estabilidad del 2%]".

El gobernador ha rechazado las acusaciones de estar seleccionando datos de manera conveniente para respaldar sus tesis de recortes, y, de hecho, ha indicado que ya existen subíndices de inflación que dejan fuera más componentes de precios que el que él propone.

Miran, nominado al cargo por Donald Trump para presionar a favor de rebajas drásticas de tipos, defendió en solitario la semana pasada bajar la tasa de referencia en 50 puntos básicos frente a una mayoría que abogó por hacerlo en un cuarto de punto, incluidos otros dos gobernadores alineados con Trump, Michelle Bowman y Christopher Waller.

Sin embargo, hubo dos miembros del órgano rector, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, y el de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que se mostraron contrarios a modificar los tipos ante las preocupaciones relacionadas con la inflación.

Posteriormente, Miran ha declarado durante una entrevista con la 'CNBC' recogida por Europa Press que continuará en el cargo hasta que se designe a su sucesor una vez expire su mandato el próximo 31 de enero, el cual heredó de la dimitida Adriana Kugler.