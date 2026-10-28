Muere a los 96 años Dolores Huerta, gran exponente de la lucha obrera latina en Estados Unidos

Archivo - La histórica sindicalista Dolores Huerta posa en Los Ángeles ante un mural de Frank Romero, a 8 de septiembre de 2024 - Mykle Parker / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista estadounidense Dolores Huerta, un verdadero icono de la lucha por los derechos de los trabajadores, especialmente de la comunidad latina, durante la segunda mitad del siglo XX, ha muerto este miércoles a los 96 años de edad, según ha confirmado su familia.

"Nos entristece profundamente anunciar que nuestra querida madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años", han anunciado sus hijos en las redes sociales de la fundación que lleva el nombre de la activista.

Huerta es la cofundadora de uno de los sindicatos más importantes de la historia contemporánea de Estados Unidos, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de América, instrumental en el desarrollo de los derechos de los trabajadores a la sombra del Programa Bracero: el acuerdo entre Estados Unidos y México por el que más de 4,5 millones de mexicanos entraron a trabajar la tierra estadounidense en condiciones infrahumanas como parte de las medidas de desarrollo después de la II Guerra Mundial.

La activista comenzó su labor social precisamente para combatir el espectro de abusos contra los braceros mexicanos y, junto al rostro más visible del sindicato, César Chávez, organizó las protestas que contribuyeron a la eliminación del programa en 1965.

Durante esos años, Huerta sufrió dos agresiones sexuales a manos de Chávez. La primera vez, según relató Huerta al 'New York Times', fue en 1960, cuando Chávez la presionó para tener relaciones sexuales. La segunda vez fue en 1966, una situación que Huerta describió como una violación.

En 2012, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condecoró a Huerta con la Medalla de la Libertad, la más alta distinción que puede recibir un civil estadounidense. Detenida más de 25 veces a lo largo de cientos de movilizaciones, la última vez que la arrestó la Policía fue en 2019, a los 89 años, mientras participaba en una protesta sindical para exigir mejores salarios para los trabajadores de atención médica a domicilio.