MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Frederick Wiseman ha fallecido este lunes a los 96 años en Cambridge (Massachusetts), según ha anunciado su compañía Zipporah Films, con la que realizó sus 45 películas.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico de Frederick Wiseman, cineasta, productor y director de teatro. Tenía 96 años y consideraba Cambridge, Massachusetts, Northport, Maine y París, Francia como sus hogares. En lugar de flores, la familia y Zipporah Films solicitan amablemente que, en memoria de Frederick Wiseman, apoyen a su afiliada local de PBS o a una librería independiente", ha señalado el escrito publicado en la página web de Zipporah Films.

Durante casi seis décadas, prosigue el comunicado, Frederick Wiseman creó un cuerpo de trabajo sin igual, un registro cinematográfico barrido de las instituciones sociales contemporáneas y la experiencia humana ordinaria principalmente en Estados Unidos y Francia.

Nacido en Boston, se graduó en el Williams College y en la Facultad de Derecho de Yale. La primera película que produjo fue The Cool World, dirigida por Shirley Clarke, sobre la vida de una banda de Harlem. Fue director y productor de su siguiente película, Titicut Follies, que narraba de forma muy gráfica y cruda el día a día de los internos de un hospital para criminales dementes.

El debut de Wiseman se convirtió en el único film prohibido en Estados Unidos por razones distintas a obscenidad, inmoralidad o seguridad nacional. El documental exponía las brutales condiciones del Hospital Estatal de Bridgewater para criminales en Massachusetts, mostrando hombres desnudos provocados por guardias crueles y un interno siendo alimentado a la fuerza mediante un tubo de goma insertado en su nariz. Los funcionarios de Massachusetts lo demandaron y la película fue censurada y dejó distribuirse en Estados Unidos durante dos décadas, hasta 1991.

A partir de este sólido y contudente debut, Wiseman continuó una carrera en la que transformó el género documental con un estilo observacional único en el que prescindía de entrevistas, textos explicativos y música.

Su objetivo era que instituciones como escuelas, hospitales, juzgados, cárceles o galerías de arte y sus trabajadores se revelaran ante la cámara sin mediación, poniendo el foco especialmente en organismos públicos para exponer las fisuras y deficiencias del sistema. De hecho, tal y como recuerda THR, él propio cineasta se refería a sus películas como "ficción de realidad".

RADIOGRAFÍA DE LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE

El cineasta exploró organizaciones, instituciones, fenómenos y colectivos en más de 40 documentales que radiografiaron la sociedad estadounidense como High School (1968), sobre el abuso de poder en las el sistema educativo; Ley y Orden (1968), sobre el Departamento de Policía de Kansas City; Hospital (1970), donde filmó el día a día del Hospital Metropolitano de Nueva York; Near Death (1989), sobre enfermos terminales en el Hospital Beth Israel de Boston; Public Housing (1997) sobre las personas de una comunidad de Chicago que viven en condiciones de extrema pobreza; o Domestic Violence (2001), sobre víctimas de violencia machista.

En su extensa filmografía también destacan títulos como La danza (2009) sobre el Ballet de la Ópera de París; National Gallery (2014), donde se adentra en los secretos la pinacoteca londinense; Ex Libris (2017) en el que explora los secretos y el proceso de transfomración de la gigantesta biblioteca pública de Nueva York; o El gran menú (2023), su último largometraje como director en el que sigue el desarrollo cotidiano de Troisgros, un restaurante francés con tres estrellas Michelin desde hace 55 años a lo largo de cuatro generaciones.

Wiseman recibió un Oscar honorífico en 2016, así como el León de Oro por su trayectoria profesional en el Festival de Cine de Venecia en 2014 y fue galardonado con cuatro premios Emmy. Al recoger el Oscar de Honor aseguró que hacer una película era una "aventura" y reconoció que "normalmente" no sabía nada del tema sobre el que iba a grabar antes de empezar. "Nunca empiezo con un punto de vista sobre el tema ni con una tesis que quiera demostrar. Tampoco investigo antes del rodaje. Normalmente no sé de antemano qué se va a rodar ni con qué me voy a topar en cualquier momento del día", indicó.

Su esposa durante 65 años, Zipporah Batshaw Wiseman, falleció en 2021. Le sobreviven dos hijos, David y Eric, y tres nietos, así como Karen Konicek, su amiga y estrecha colaboradora, que trabajó con él durante 45 años.