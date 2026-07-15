Muere atropellada una persona intentando huir del ICE en el estado de Florida

Archivo - Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas - ICE - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona que huía a pie de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por siglas en inglés) de Estados Unidos en el estado de Florida ha muerto arrollada por un camión al intentar cruzar una carretera, según las autoridades estatales.

El incidente ha ocurrido a las 6.42 horas (las 12.42 en España peninsular y Baleares) en la localidad de St. Augustine, cuando agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (bajo jurisdicción del ICE) encontraron a un grupo de personas en un automóvil en un aparcamiento, según ha informado un portavoz de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en declaraciones recogidas por la cadena ABC News.

Cuatro de los ocupantes del vehículo habrían huido a pie y uno de ellos "cruzó la carretera estatal 16", colocándose en "el camino de un camión con remolque", ha relatado el órgano policial, que ha agregado que "el peatón fue atropellado por el camión con remolque en el carril derecho y sufrió heridas mortales en el lugar".

El ICE ha informado también del fallecimiento de este hombre, al que ha atribuido nacionalidad mexicana. "El 14 de julio, las fuerzas del orden del DHS llevaron a cabo un operativo cerca de St. Johns, Florida. La Patrulla de Carreteras de Florida y el HSI están investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano. Proporcionaremos una actualización cuando esté disponible", ha declarado el Servicio en un comunicado facilitado a medios estadounidenses.

El deceso de esta persona sigue a las muertes a tiros a manos del ICE de otros dos inmigrantes, de nacionalidades colombiana y mexicana, en sendas acciones del órgano parapolicial antiinmigratorio en los estados de Maine y Texas en los últimos siete días.

Apenas unas horas después del incidente, sobre el que las autoridades no se han pronunciado hasta la noche del martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunciaba que ha ordenado a sus agentes suspender las detenciones de vehículos durante operativos en todo el país, una suerte de pausa temporal mientras los agentes reciben capacitación adicional para la detención en vehículos y que no afecta a casos que involucren a delincuentes de alto riesgo.