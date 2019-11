EEUU.- Muere el autor del tiroteo en un instituto cerca de Los Ángeles

Publicado 16/11/2019 3:41:50 CET

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor del tiroteo que se produjo el jueves en un instituto de la localidad californiana de Santa Clarita, cerca de Los Ángeles, ha muerto este viernes debido a su herida de bala que habría sido autoinfligida.

Nathaniel T. Berhow, un joven de 16 años, atacó con una pistola que sacó de su mochila a cinco compañeros de su instituto y acabó con la vida de dos de ellos. Hasta el momento, la Policía desconoce las razones que llevaron al adolescente a cometer el ataque.

"No hallamos ningún manifiesto, ningún diario que lo delatara, ninguna nota de suicidio, ningún texto que mostrara claramente el motivo de este asalto", ha indicado este viernes el agente Kent Wegener, del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, según ha recogido el diario 'The New York Times'.

Wegener ha afirmado que las autoridades han llevado a cabo más de 40 entrevistas, pero que hasta el momento "no se ha descubierto ningún motivo o razón".

Berhow se pegó un tiro en la cabeza tras el ataque. Inicialmente sobrevivió y fue trasladado al mismo hospital en el que fueron ingresadas las víctimas.

La oficina del forense identificó a las víctimas mortales como Gracie Anne Muehlberger, una niña de 15 años, y a Dominic Blackwell, de 15 años.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, aseguró que no existen indicios de que la madre de Berhow supiera que tenía un arma. Los investigadores están ahora analizando el arma del ataque, así como otras seis que fueron halladas en la vivienda del adolescente.

Las autoridades indicaron que todas las escuelas del distrito de Hart en Santa Clarita cerraron el viernes por respeto a las víctimas y sus familias.