EEUU.- Muere James Van Der Beek, protagonista de Dawson crece, a los 48 años

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

James Van Der Beek, actor conocido por interpretar a Dawson Leary, protagonista de la serie de televisión Dawson crece, ha falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años. Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en noviembre de 2024.

La familia de Van Der Beek anunció la noticia con un comunicado publicado en su perfil de Instagram. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad", señala el texto en el que la familia pide "privacidad y tranquilidad" para llorar "la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

Nacido en Connecticut, Van Der Beek comenzó a actuar en Off-Broadway cuando aún estaba en el instituto. Había aparecido en varias producciones teatrales y en algunas películas independientes antes de que le llegara su gran oportunidad al ser elegido para protagonizar en Dawson crece en 1997.

James Van Der Beek se hizo mundialmente conocido interpretando a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson crece que protagonizó durante 128 capítulos y un total de seis temporadas emitidas por la cadena The WB de 1998 hasta 2003. Algunas de su compañeras de reparto se convirtieron luego en rutilantes estrellas como Michelle Williams o Katie Holmes.

En cine destacó con el drama deportivo adolescente Juego de campeones (Varsity Blues) en 1999, número uno de la taquilla estadounidense durante sus dos primeras semanas por el que ganó un MTV Movie Award a mejor actor. Durante esa etapa también enlazó títulos como el western Texas Rangers (2001), la comedia negra generacional Las reglas del juego (2002) y cameos autorreferenciales en comedias como Scary Movie (2000) y Jay y Bob el silencioso contraatacan (2001).

Tras el final de Dawson, Van Der Beek participó como actor invitado en series como Mentes criminales y Cómo conocí a vuestra madre. En One Tree Hill, Van Der Beek tuvo un papel recurrente como cineasta y también apareció en otras series como Mercy, Apartamento 23 o Friends With Better Lives. Más recientemente, ha tenido papeles recurrentes en títulos comoi CSI: Cyber y Pose, y ha prestado su voz a 69 episodios de la serie animada Vampirina.

En noviembre de 2024, Van Der Beek reveló públicamente que padecia cáncer colorrectal en estadio 3, diagnóstico que recibió tras una colonoscopia que le fue practicada en 2023.