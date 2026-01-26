Mueren siete tripulantes de una avión privado que se estrelló en Maine

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete pasajeros han muerto en el accidente de un avión privado que se estrelló con ocho tripulantes a bordo poco después del despegue en el aeródromo de Bangor, en el estado estadounidense de Maine.

La aeronave privada, un Bombardier Challenger 600, se siniestró por circunstancias desconocidas en la operación de despegue, posteriormente quedó boca abajo y se incendió, según la información de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El total de víctimas mortales asciende a siete, todos pasajeros, mientras que el herido grave es del piloto de la aeronave.