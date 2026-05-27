Un muerto y dos supervivientes en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

Archivo - Imagen desclasificada y publicada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos de una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico y bombardeada por las fuerzas estadounidenses - COMANDO SUR DE EEUU EN X - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha matado este martes a un hombre en un nuevo bombardeo ejecutado contra una supuesta embarcación operada por "organizaciones terroristas designadas" en el este del océano Pacífico, al cual han sobrevivido dos personas.

Este "ataque letal" ha sido confirmado por el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ha justificado su actuación alegando que informaciones de Inteligencia "confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico" en el Pacífico Oriental y que la misma "participaba en operaciones de narcotráfico".

"El 26 de mayo, bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas", ha indicado el órgano castrense en un mensaje publicado en redes en el cual ha agregado que ninguno de sus uniformados ha resultado herido.

A renglón seguido, el SOUTHCCOM ha explicado que "tras el enfrentamiento" notificó "inmediatamente" a la Guardia Costera de Estados Unidos "para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los supervivientes".

La muerte de este hombre, al cual el Comando Sur se ha referido como "narcoterrorista", eleva a, al menos, 193 el número de víctimas mortales de la referida operación Lanza del Sur, campaña militar emprendida por Estados Unidos a ambas orillas de las Américas que ha sido objeto de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos y de organizaciones internacionales y no gubernamentales.