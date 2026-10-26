Trump tilda a Noruega de "país de mierda" por no otorgarle el Nobel de la Paz

October 25, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: President DONALD TRUMP returns to the White House following a campaign rally in Port Huron, Michigan. - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado duramente contra Noruega, país que acoge la entrega del Premio Nobel de la Paz, calificándolo de "país de mierda" tras mostrar su profundo enfado por no haber sido galardonado con este reconocimiento en 2026, que ha recaído en la jurista sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Durante un mitin previo a las elecciones de medio mandato --que se celebrarán el próximo 3 de noviembre-- en Port Huron, Míchigan, Trump ha justificado su rechazo a recibir inmigrantes noruegos (frente a su preferencia por ciudadanos de Dinamarca) basándose exclusivamente en la decisión del Comité Noruego del Nobel.

"No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega (...) Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad", ha espetado el mandatario ante sus seguidores, antes de agregar que ha "resuelto ocho guerras", con "dos más en camino".

"He detenido la amenaza nuclear de Irán", ha agregado el inquilino de la Casa Blanca, antes de reprochar que su predecesor, Barack Obama, recibiera el galardón a las pocas semanas de llegar a la Casa Blanca en 2009 sin saber "por qué lo consiguió". "Aún no tiene ni idea de por qué lo recibió", ha añadido.

Por otra parte, ha presumido del gesto de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz en 2025, María Corina Machado, quien, según ha relatado, le entregó su propia medalla tras asegurar que Trump "ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona".

En respuesta, el ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, ha reseñado que Trump "sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente". "Se lo hemos recordado, por si alguien lo duda, y sigue siendo el caso", ha manifestado en declaraciones a la emisora noruega NRK.

El día que se anunció que el galardón a Pillay, el político amplió en sus redes sociales esta lista de presuntos logros internacionales, atribuyéndose la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la liberación de todos los rehenes israelíes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el freno al programa nuclear de Irán.

"A pesar de todo esto, se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", criticó Trump en referencia a Pillay. A su juicio, el prestigioso galardón "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización".