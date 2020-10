EEUU.- Nueva York iniciará un proceso legal contra la designación como "jurisdicción anarquista" de Trump

EEUU.- Nueva York iniciará un proceso legal contra la designación como "jurisdic - John Lamparski/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos han presentado este jueves una queja conjunta contra la designación de "jurisdicciones anarquistas" emitida por el presidente, Donald Trump, en varias localidades gobernadas por demócratas.

El objetivo del proceso legal es bloquear la amenaza de Trump de intentar recortar los fondos federales a estas localidades bajo la designación, según ha explicado el abogado que representará a Nueva York, Jim Johnson.

"No hay base legal, no hay base en los hechos, para la determinación de anarquistas, y va a usarse para determinar quién obtiene fondos federales y quién no", ha explicado en una rueda de prensa recogida por la cadena de televisión CNN.

El Departamento de Justicia del Gobierno del presidente declaró a finales de septiembre "jurisdicciones anarquistas" a Nueva York, Seattle y Portland, una fórmula legal que permitiría el recorte de la financiación a estas ciudades, todas ellas gobernadas por el Partido Demócrata y escenario de protestas contra la violencia policial y el racismo.

Tienen en común que sus alcaldes han rechazado el envío de fuerzas de seguridad federales en respuesta a las protestas para evitar así una escalada de la violencia.