Un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha deja al menos dos muertos en el Pacífico oriental

Ataque de EEUU a una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental. Imagen de archivo - SOUTHCOM

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha matado este miércoles a dos hombres en un nuevo bombardeo, el segundo acometido de forma consecutiva esta semana, contra una embarcación presuntamente operada por "organizaciones terroristas designadas" en el Pacífico oriental.

Este "ataque cinético letal" ha sido confirmado por el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ha justificado su actuación alegando que informaciones de Inteligencia "confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental" y que "participaba en operaciones de narcotráfico".

"El 27 de mayo, bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas", ha indicado el órgano castrense en un mensaje publicado en redes en el cual ha agregado que ninguno de sus uniformados ha resultado herido.

La muerte de estos dos hombres a los cuales el Comando Sur se ha referido como "narcoterroristas", eleva a, al menos 195 el número de víctimas mortales de la referida operación Lanza del Sur, campaña militar emprendida por Estados Unidos a ambas orillas de las Américas que ha sido blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales.