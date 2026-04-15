Un nuevo bombardeo de EEUU contra una embarcación en el Pacífico oriental deja al menos cuatro muertos

Archivo - "Ataque letal" de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico. Imagen de archivo - US SOUTHERN COMMAND - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este martes en un nuevo bombardeo por parte del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba en aguas del océano Pacífico oriental, a la cual el cuerpo de seguridad ha acusado de participar "en operaciones de narcotráfico".

"La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", ha informado en un mensaje publicado en redes sociales el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense.

A renglón seguido, el órgano castrense ha señalado que la embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico" en el Pacífico Oriental y "participaba en operaciones de narcotráfico".

"Cuatro narcoterroristas varones han resultado muertos durante esta acción", ha precisado el Comando Sur, sin hacer referencia a posibles supervivientes, al tiempo que ha destacado que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido".

Este operativo, que ha sido llevado a cabo "bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan", ha tenido lugar un día después de otro bombardeo contra otra embarcación en esas mismas aguas del Pacífico oriental en el que perdieron la vida dos personas, y que fue ejecutado, a su vez, tras el perpetrado el domingo, que acabó con cinco vidas.

Estos ataques han elevado el número de víctimas mortales en el marco de la campaña estadounidense en esa zona y en el mar Caribe --dirigida oficialmente contra el narcotráfico-- a al menos 174 personas.