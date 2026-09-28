EEUU.- Nvidia anuncia un aumento de más de 130.000 millones en su programa de recompra de acciones

Archivo - June 12, 2026, Chiba, Japan: Nvidia branding at Interop26. Interop Tokyo 2026, Japan's largest and longest-running ICT trade show and conference brought together roughly 500 exhibitors and drew tens of thousands of visitors to explore cutting-ed - Stanislav Kogiku / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gigante estadounidense de los chips Nvidia ha informado que incrementará en 150.000 millones de dólares (132.000 millones de euros) su programa de recompra de acciones, lo que eleva hasta los 235.000 millones de dólares (206.000 millones de euros) el importe total de las recompras.

El consejo de administración de Nvidia ha autorizado la ampliación del programa y, de esta manera, ejecutará la mayor recompra de acciones de su historia, que prevé finalizarse en el ejercicio fiscal de 2028.

"El crecimiento de Nvidia se debe a una transformación radical de su plataforma hacia la IA y la computación acelerada. Nuestra capacidad de generar efectivo nos permite invertir en las tecnologías que impulsan esta transformación y devolver capital a los accionistas. Esta autorización refleja nuestra confianza en las oportunidades a largo plazo que tenemos por delante", ha declarado Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.

Las acciones del fabricante de chips aumentaban un 1,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil en Estados Unidos, hasta alcanzar un precio de 229 dólares por título.