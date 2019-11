EEUU.- Obama advierte a los precandidatos demócratas de que no se escoren demasiado a la izquierda

Publicado 16/11/2019 14:00:41 CET

EEUU.- Obama advierte a los precandidatos demócratas de que no se escoren demasi - Sven Hoppe/dpa - Archivo

NUEVA YORK, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha advertido a los precandidatos presidenciales del Partido Demócrata de que no se escoren demasiado a la izquierda porque los votantes podrían rechazar transformaciones sociales y administrativas de importancia.

"Aunque presionemos al entorno y seamos valientes en nuestra visión, también debemos estar arraigados a la realidad. El americano medio no piensa que haya que acabar completamente con el sistema y rehacerlo", ha apuntado Obama durante un acto con recaudadores de campaña demócratas, según recoge 'The New York Times'.

En concreto, Obama se ha referido a ámbitos como la sanidad o la inmigración en los que las propuestas de los precandidatos para 2020 podrían ir demasiado lejos para muchos votantes.

Obama no ha querido señalar a ningún candidato en concreto, pero tanto Bernie Sanders como Elizabeth Warren han defendido una "revolución políticas", un "gran cambio estructural" con medida como la eliminación de los seguros sanitarios privados o una moratoria para las deportaciones de extranjeros.

"No creo que nos debamos engañar y pensar que la resistencia a ciertos planteamientos se deba sencillamente a que los votantes no han escuchado una propuesta lo bastante atrevida y que si los votantes escuchan algo así de atrevido, se activarán de inmediato.

En las últimas semanas el principal favorito para la nominación del Partido Demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, parece perder fuerza en las encuestas pese a que es la opción más clara por el centro ideológico, mientras que Warren o Sanders ganan peso para competir contra el actual presidente, Donald Trump, en los comicios de noviembre de 2020.