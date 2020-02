EEUU.- Ocasio-Cortez anuncia que no asistirá al discurso de Trump sobre el Estado de la Unión para no darle legitimidad

Publicado 04/02/2020 22:54:46 CET

EEUU.- Ocasio-Cortez anuncia que no asistirá al discurso de Trump sobre el Estad

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez ha anunciado que no asistirá este martes al discurso del presidente, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión para no darle legitimidad.

"Tras mucha deliberación he decidido que no utilizaré mi presencia en una ceremonia estatal para normalizar la conducta ilegal de Trump ni su subversión de la Constitución", ha manifestado Ocasio-Cortez en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Asimismo, ha afirmado que "nada de esto es normal" y ha aclarado que "no lo legitimará".

Trump tiene previsto dar su tercer discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio a las 21.00 (hora local) justo antes de que el Senado dé su veredicto en el marco del juicio político ('impeachment') en su contra, tal y como ha informado la cadena de televisión CNN.

El magnate neoyorquino ha utilizado los anteriores discursos para subrayar las victorias de su Administración, arremeter contra sus adversarios políticos y presionar para que se implemente su agenda política.

Este 4 de febrero está previsto que el dirigente haga hincapié en los logros del Gobierno y en el fracaso de los demócratas ante un escenario sin precedentes de 'impeachment' y campaña electoral.

Según Hogan Gidley, portavoz de la Casa Blanca, Trump podría dejar completamente de lado el asunto del proceso de destitución en su contra durante el discurso. "He visto el documento y no he visto la palabra 'impeachment' por ninguna parte", ha expresado.

Así, ha recalcado que el presidente hablará con optimismo a la nación. "Es optimista sobre el futuro y sobre el presente", ha remachado.