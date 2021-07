Ofrecen recompensa por el autor de un tiroteo en Washington que ha causado la muerte de una menor de seis años

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Washington ha anunciado que ofrece una recompensa de 60.000 dólares (casi 51.000 euros) por el autor de un tiroteo que ha causado la muerte de una menor de seis años y ha dejado a cinco adultos heridos.

El suceso tuvo lugar el viernes, poco más tarde las 23.00 horas (hora local) en el barrio de Congress Heights de la capital estadounidense, según ha informado el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, recoge la cadena ABC.

Las víctimas del incidente se encontraban en la acera entre la avenida de Martin Luther King Júnior y la de Malcom X, situadas en el sudeste de la ciudad, cuando el tirador pasó por la zona a bordo de un vehículo, según ha informado el jefe de Policía, Robert Contee.

Tres hombres y dos mujeres, todos ellos adultos, resultaron heridos y fueron atendidos en hospitales de la zona por lesiones de carácter débil, mientras que la menor falleció por heridas de bala.

Por el momento se desconocen la causas y las circunstancias del tiroteo y no se cuenta con ningún sospechoso, aunque la alcaldesa del distrito de Columbia, Muriel Bowser, ha aseverado que averiguarán quien mató a la menor.

Por su parte, la Policía de la ciudad ha difundido imágenes del vehículo en el que circulaba el supuesto autor del suceso y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para dar con el responsable.

"Sé que hay mucha gente buena en esta comunidad que no tolerará actos de violencia sin sentido, y juntos haremos lo que sea necesario para cerrar este caso de una manera rápida y profesional", ha añadido Contee.

DC shooting leaves 6-year-old girl dead, 5 adults wounded

Washington (tca/dpa) - An intense search was underway in Washington, D.C., for the suspect or suspects behind a shooting that left a 6-year-old girl dead and five other people injured.

Police said gunfire erupted in the southern part of the district, on the corner of Martin Luther King Jr. and Malcolm X Avenues Southeast, just before 11 p.m. on Friday. According to Metropolitan Police Department Executive Assistant Chief Ashan Benedict, officers already in the area heard the violence break out and immediately responded to the shooting.

When they arrived on the scene, just outside liquor and convenience store in Congress Heights, they discovered a total of six people suffering from gunshot wounds.

Three men and two women sustained non-life-threatening injuries and are expected to make a full recovery. The sixth victim, a little girl, was rushed to the hospital, where she was later pronounced dead.

No arrests have been made, but authorities said they are searching for a vehicle that is "dark in color."

"There's too much gun violence, still, perpetuated in this city and too many children are being harmed _ innocent children _ by gunfire," Benedict said. "Please help the police department and our detectives bring those people to justice and help bring some closure to the families."

Anyone with information can call 202-727-9099 or anonymously text 50411.

