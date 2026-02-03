PayPal nombra al español Enrique Lores como nuevo CEO de la compañía

Archivo - Enrique Lores, consejero delegado de HP Inc - HP - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de PayPal Holdings ha nombrado al español Enrique Lores, hasta ahora CEO de HP, como nuevo presidente y consejero delegado de la compañía estadounidense de pagos en línea a partir del próximo 1 de marzo, reemplazando así en el cargo a Alex Chriss, según ha anunciado la multinacional.

Lores, de 60 años, se desempeñaba desde hace más de seis años como presidente y consejero delegado de HP, cargo del que ha dimitido, según ha confirmado este martes el gigante de las impresoras

El español forma parte de la junta directiva de PayPal desde hace casi cinco años y la presidía desde mediados de 2024.

Para garantizar una transición fluida, Jamie Miller, director financiero y de operaciones de PayPal, ocupará el cargo de consejero delegado interino hasta que Lores asuma el cargo de forma efectiva, mientras que David W. Dorman ha sido nombrado presidente independiente de la junta directiva, con efecto inmediato.

El nombramiento de Lores como máximo ejecutivo de PayPal se produce tras una evaluación detallada por parte de la junta directiva sobre la posición de la compañía en relación con la competencia y el panorama general del sector.

"Si bien se han logrado avances en diversas áreas durante los últimos dos años, el ritmo de cambio y ejecución no ha estado a la altura de las expectativas de la junta", ha señalado la empresa, que espera que el nombramiento de Lores, un ejecutivo experimentado con más de tres décadas de experiencia en tecnología y comercio, "proporcionará el liderazgo necesario para liderar a PayPal hacia su siguiente etapa".

En este sentido, la firma de pagos destaca que, durante su etapa al frente de HP, el español dirigió con éxito esta compañía durante un período de transición estratégica e innovación, expandiendo el negocio más allá de sus raíces tradicionales hacia servicios, suscripciones y soluciones emergentes para el futuro del trabajo, incluyendo ofertas basadas en IA.

"Fortaleceremos aún más la cultura de innovación necesaria para lograr una transformación a largo plazo y la equilibraremos con la entrega a corto plazo, ejecutando con mayor velocidad y precisión, y responsabilizándonos de una entrega consistente trimestre tras trimestre, para consolidar aún más el liderazgo de PayPal en el sector", afirmó Lores tras su nombramiento.

En este sentido, el nuevo CEO de PayPal defendió que el sector de los pagos está cambiando más rápido que nunca, impulsado por las nuevas tecnologías, la evolución de las regulaciones, un panorama cada vez más competitivo y la aceleración de la IA, por lo que espera liderar la empresa para acelerar la implementación de nuevas innovaciones y dar forma al futuro de los pagos y el comercio digitales.

De su lado, el consejo de administración de HP ha nombrado a Bruce Broussard como consejero delegado interino de la compañía con efecto inmediato, después de que Enrique Lores haya renunciado a sus cargos "para buscar una nueva oportunidad profesional".

Así, el consejo de HP ha formado un comité de búsqueda de un nuevo CEO para identificar al próximo encargado de liderar la compañía y ha contratado también a una firma líder mundial en la búsqueda de ejecutivos para que le asista en el proceso.

RESULTADOS.

El anuncio del cambio en la dirección de PayPal ha coincidido con la publicación de las cuentas de la compañía, que en el conjunto de 2025 logró un beneficio neto de 5.233 millones de dólares (4.422 millones de euros), un 26% más que un año antes, incluyendo un avance del 28% en el cuarto trimestre, cuando ganó 1.437 millones de dólares (1.214 millones de euros).

De su lado los ingresos netos de la plataforma de pagos sumaron 33.172 millones de dólares (28.032 millones de euros), un 4% más. Entre octubre y diciembre de 2025, la cifra de negocio neta de PayPal aumentó un 4% interanual, hasta 8.676 millones de dólares (7.332 millones de euros).

Sin embargo, la compañía ha advertido, de cara tanto al primer trimestre del ejercicio en curso como en el conjunto de 2026, que espera una caída de un dígito medio en su beneficio por acción, lo que provocaba un desplome superior al 17% en la cotización de las acciones de PayPal en la negociación previa a la apertura de Wall Street.

En lo que va de año, el precio de las acciones de la compañía de pagos acumula una caída de casi el 10%, que se eleva al 41% en los últimos doce meses.