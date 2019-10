EEUU.- Pence y Giuliani no cooperarán con la investigación sobre el 'impeachment'

Publicado 16/10/2019 3:00:35 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y Rudolph Giuliani, el abogado personal del mandatario estadounidense, Donald Trump, han anunciado este martes de que no cooperarán con la investigación de la Cámara de Representantes sobre un posible proceso de destitución parlamentaria ('impeachment') contra el presidente.

La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, solicitó a Pence una serie de documentos para intentar comprender mejor cualquier papel que podría haber tenido en los intentos de Trump de presionar a Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo.

El abogado del vicepresidente, Matthew E. Morgan, ha acusado a las comisiones de solicitar unos documentos que "claramente no están en los registros de la Vicepresidencia", según ha recogido el diario 'The New York Times'.

"Nunca antes en la historia el presidente de la Cámara intentó lanzar una investigación de juicio político contra un presidente sin que la mayoría de la Cámara de Representantes votara para autorizar un proceso constitucionalmente aceptable", ha indicado Morgan en una carta enviada a Elijah Cummings, presidente de la comisión de Reformas Gubernamentales y Supervisión del Congreso, Adam B. Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia, y a Eliot Engel, presidente de Asuntos Exteriores del Congreso.

"Tengan en cuenta que si las comisiones desean volver a la orden regular de solicitudes legítimas de supervisión legislativa (...) estamos preparados para cooperar con ustedes de una manera consistente con protecciones constitucionales bipartidistas bien establecidas y un respeto por la separación de poderes", ha añadido el abogado de Pence en su carta.

Por su parte, Giuliani también se ha negado a cumplir con su citación del Congreso y entregar los documentos que le solicitaron. El abogado de Giuliani sobre el asunto, Jon Sale, ha enviado una carta a los miembros de la Cámara de Representantes en la que confirma que su cliente no les dará los documentos solicitados.

Según 'The New York Times', el exalcalde de la ciudad de Nueva York podría contratar nuevos abogados cuando se enfrente a una investigación por parte de los fiscales federales en Manhattan, que están estudiando su participación con dos socios que fueron detenidos la semana pasada por cargos que incluían un presunto plan para expulsar al embajador estadounidense en Ucrania.

EL PENTÁGONO NO COOPERARÁ "DE MOMENTO"

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha señalado este martes que no puede compartir los documentos solicitados por la Cámara de Representantes "de momento", citando "preocupaciones legales".

En una carta, el Pentágono ha afirmado que la Cámara de Representantes no ha llegado a un acuerdo para autorizar la investigación sobre el 'impeachment' y ha recalcado que no podría dar los documentos en los ocho días que se le ha ofrecido para entregarlos.

"El Departamento no puede cumplir con su solicitud de los documentos en este momento. Sin embargo, el Departamento respeta el papel de supervisión de las comisiones apropiadas del Congreso y está dispuesto a trabajar en caso de que haya una resolución adecuada sobre este asunto", dice la carta a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.

POSIBLE 'IMPEACHMENT'

El Congreso investiga un posible abuso de poder por parte de Trump por su conversación telefónica del pasado 25 de julio con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que pide al dirigente que haga lo posible para que la Fiscalía investigue a Biden y su hijo, Hunter.

El hijo de Biden, por su parte, ha defendido el trabajo que realizó como consejero de la empresa gasística ucraniana Burisma, aunque ha lamentado que no fuera capaz de prever que sus cargos en empresas extranjeras podrían tener una repercusión negativa en la carrera política de su progenitor.

Abogado de profesión, Hunter Biden ha dicho que no lamenta su trabajo para empresas extranjeras pero sí los ataques que ha acabado recibiendo su padre.

El presidente de Estados Unidos ha acusado en varias ocasiones a Hunter Biden de estar implicado en temas de corrupción por su etapa de consejero en la empresa gasística ucraniana y ha extendido su acusación a Joe Biden, de quien dice que se encargó de impedir investigaciones judiciales sobre la gestión empresarial de su hijo en Ucrania.