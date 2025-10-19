Petro acusa a EEUU de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado al Ejecutivo estadounidense de haber cometido "un asesinato" en aguas colombianas, en referencia al ataque del jueves contra una embarcación "narcoterrorista" que acabó con la vida de un pescador colombiano, y ha exigido a la Casa Blanca que rinda cuentas en relación a este suceso.

"Funcionarios del Gobierno de EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar", ha aseverado el mandatario colombiano en una publicación compartida en su cuenta en la red social X.

En el mismo escrito, Petro ha explicado que la lancha objeto del la agresión estadounidense era colombiana y se encontraba "a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba".

Con ello, el presidente colombiano ha puesto en duda que se tratase de un error y que el incidente tuviera lugar en aguas internacionales, al tiempo que ha apelado directamente al Gobierno estadounidense para pedirle explicaciones.

Asimismo, Petro se ha dirigido a la Fiscalía General de la Nación, a la que ha solicitado --en otro mensaje compartido en la misma plataforma-- que actúe "de inmediato", otorgando protección a los familiares de las víctimas, a los que ha sugerido asociar con los allegados de las víctimas de Trinidad Tobago "para iniciar acciones judiciales (conjuntas) en el mundo y en la Justicia de EEUU".

Este pronunciamiento llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado este mismo sábado que entregarán a los dos supervivientes del ataque del jueves contra una embarcación "narcoterrorista" a sus respectivos países de origen, Ecuador y Colombia.

"Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados", ha asegurado el magnate, insistiendo en que EEUU "no tolerará el tráfico ilegal de drogas por parte de narcoterroristas, ni por tierra ni por mar".

Estados Unidos ha destruido desde septiembre seis embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través del mar Caribe, en aguas internacionales, pero es la primera vez que hay supervivientes del ataque.