EEUU.- Pompeo evita proporcionar una respuesta directa sobre la seguridad del voto por correo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha evitado responder directamente a la cuestión de si le preocupa la seguridad del voto por correo durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, después de que el presidente, Donald Trump, sugiriera la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales por el riesgo de "fraude" en esta forma de voto.

Los diplomáticos y miembros de servicios de Estados Unidos en el extranjero suelen emitir su voto por correo en muchas ocasiones y Pompeo ha afirmado que "cree" que ha votado por correo "cuando era soldado" y "cuando era miembro del Congreso".

No obstante, ha matizado que "tener un pequeño grupo de personas que voten por correo es muy diferente a decidir que vas a realizar una votación completa por correo", según ha informado la cadena de televisión CNN.

Además, Pompeo se ha negado a responder a una pregunta sobre si el Departamento de Estado aceptará los resultados certificados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, incluso en el caso de que Trump no lo hiciera. "No voy a especular", ha zanjado.

Trump ha deslizado la posibilidad de aplazar las elecciones argumentando que existe un riesgo de que sean "imprecisas y fraudulentas" por el sistema de voto por correo. Según él, este sistema "ya ha demostrado que es un desastre catastrófico".

La sugerencia de aplazar las elecciones presidenciales no tiene precedentes en la historia reciente de Estados Unidos, donde la fecha de los comicios a la Casa Blanca queda fijada siempre para el primer martes de la primera semana completa del mes de noviembre.

De acuerdo con 'The New York Times', Trump no tiene competencias para cambiar de forma unilateral la fecha de las elecciones presidenciales, que se fija de acuerdo con la legislación federal.

En este sentido, cuestionado sobre si el presidente puede retrasar las elecciones, Pompeo, un abogado formado en la Universidad de Harvard, ha señalado que el Departamento de Justicia y otros tendrían que tomar esa determinación, aunque es la Constitución la que otorga ese poder al Congreso estadounidense. Sí ha matizado, en cambio, que "debería suceder legalmente".

RETIRADA DE TROPAS DE ALEMANIA

Por otro lado, Pompeo ha sostenido que Rusia está preocupado por la intención de Estados Unidos de retirar unos 12.000 soldados de Alemania, una decisión que ha provocado una condena bipartidista y las críticas de ex altos funcionarios militares.

Según el diplomático estadounidense, Rusia considera este movimiento "amenazante" porque el país norteamericano tendrá soldados desplegados más cerca de la frontera rusa". Algunas tropas de Estados Unidos serán trasladadas de Alemania a Bélgica e Italia.

Esta retirada dejará a Alemania, donde Estados Unidos cuenta con una de sus mayores bases militares en el extranjero, con 24.000 soldados, algo que algunos analistas han interpretado como un síntoma del deterioro de las relaciones entre Washington y Europa.

Los críticos con la decisión de Trump ven la base en Alemania como una plataforma para el despliegue rápido de tropas en Oriente Próximo, si fuera necesario, y un simbólico bastión frente a Rusia.