EEUU.- Los precandidatos demócratas se enfrentan en su quinto debate con Trump como enemigo común

Publicado 21/11/2019 8:57:06 CET

NUEVA YORK, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precandidatos demócratas se enfrentaron la noche del miércoles en su quinto debate electoral, marcado por el posible'impeachment' contra el presidente estadounidense, Donald Trump, después de una jornada de testimonios clave en el Congreso, si bien volvieron a enfrentarse a cuenta de la política fiscal y la cobertura médica.

Participaron los diez precandidatos pero la atención se fijó en los cuatro con más posibilidades de ganar la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020: el ex vicepresidente Joe Biden y el alcalde Pete Buttigieg, los llamados conservadores, y los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, los apodados progresistas.

Esta vez, coincidieron en poner el foco en las investigaciones en el Congreso contra Trump por sus presuntas presiones a Ucrania para que indagara en las supuestas corruptelas de Biden y su hijo Hunter en sus negocios en el país europeo, horas después de que el embajador de Estados Unidos en la UE, Gordon Sondland, dijera en un testimonio escrito que hubo 'quid pro quo' porque se condicionó la ayuda militar a dichas pesquisas.

"Tenemos que establecer el principio de que nadie está por encima de la ley. Tenemos una responsabilidad constitucional y debemos cumplirla", dijo Warren, una de las primeras voces en plantear el 'impeachment' contra Trump.

En la misma línea, Buttigieg, alcalde de South Bend, en Indiana, argumentó que, si bien "el proceso constitucional de 'impeachment' debe quedar fuera de la campaña" electoral, "la conducta del presidente no".

Biden, por su parte, ha garantizado que si llega a la Casa Blanca dejará en manos del Departamento de Justicia la decisión de iniciar el proceso de 'impeachment'. "Si esa es la decisión, que violó la ley y debe ser procesado penalmente, que así sea, pero yo no lo ordenaré", ha prometido.

La cohesión se rompió cuando pasaron de Trump a los temas que han centrado la precampaña demócrata. Así, todos se mostraron críticos con el plan de Warren de subir los impuestos a las rentas altas y con su propuesta de sustituir el ObamaCare por una cobertura sanitaria para todos.

El senador Cory Booker coincidió con Warren en que es necesario avanzar hacia un sistema fiscal más justo. "Pero no estoy de acuerdo con el impuesto a la riqueza del modo en que lo ha planteado Warren", añadió.

En cuanto a la cobertura sanitaria, los demás precandidatos se esforzaron por señalar las debilidades de la idea de Warren. "La mayoría de los demócratas no apoyan el Medicare para Todos, no será aprobado ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado (...) No tiene sentido", auguró Biden.

No obstante, el tono de este quinto debate fue más relajado que el de los anteriores, en los que se lanzaron duros ataques alcanzando incluso el ámbito personal. "Creo que el modo en que conseguimos nuestros objetivos (...) es hablando de las cosas que nos unen", esgrimió Warren.

La primera criba en el Partido Demócrata se producirá el próximo 3 de febrero con el caucus de Iowa. Hasta ahora era una carrera de tres --Biden, Warren y Sanders-- pero en las últimas encuestas Buttigieg ha escalado hasta situarse como uno de los precandidatos pujantes.