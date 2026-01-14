Los precios de producción en EEUU suben en noviembre un 0,2%, una décima más que el mes anterior

Archivo - Rollos de acero en una fábrica. - GONVARRI STEEL SERVICES - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos subió en noviembre un 0,2%, frente al avance del 0,1% del mes previo, según ha revelado este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

La agencia ha explicado que esta circunstancia se ha producido después de que la demanda final de bienes se disparase al 0,9% desde el retroceso del -0,4% del mes previo. Asimismo, el factor servicios se estancó tras haber crecido un 0,3% en octubre.

El índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se anotó en noviembre una expansión del 0,2%, medio punto menos.

En datos interanuales, los precios generales se situaron un 3% por encima de los niveles del penúltimo mes de 2024, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 3,5%. Esto supone un aumento de dos y una décima desde los registros anteriores, respectivamente.