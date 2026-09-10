Rubio asegura que EEUU no tiene intención de "matar pescadores" en sus operaciones en el Pacífico

Archivo - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha aseverado este miércoles que la Administración de Donald Trump no pretende "matar pescadores", en el marco de los recientes ataques perpetrados por el Ejército norteamericano en aguas del Pacífico contra embarcaciones ecuatorianas a las que Washington ha vinculado con la banda de Los Choneros, la más grande de Ecuador.

"Aquí nadie tiene intención de matar a pescadores", ha sostenido el alto funcionario en declaraciones a los medios durante su visita al país andino, en las cuales ha apuntado que "el riesgo más grande que existe" es que grupos criminales "sigan operando" porque, ha insistido, "sí están asesinando".

Al hilo de ello, el jefe de la diplomacia estadounidense ha anotado que mientras en Ecuador hay ciudades que "son muy seguras", en otras urbes del mismo país "tienen una cifra de asesinatos más alta que cualquier otra en la región".

"Imagino que las personas escuchando mis palabras conocen algunas de esas ciudades (...) o conocen a personas que han sido amenazadas, que han sido asesinadas, que les han quitado el negocio, que han tenido que sufrir a manos de estas bandas criminales", ha considerado, defendiendo que "a esta gente hay que enfrentarse" y diciendo alegrarse porque "hay un presidente" en Ecuador, Daniel Noboa, que "está dispuesto a hacer algo" a ese respecto.

Seguidamente, Rubio ha calificado de "meta" de Washington el combate de los traficantes de drogas, de las narcolanchas y de la pesca ilegal, en la medida en que, ha advertido, "están violando las (islas) Galápagos".

A ese respecto, el secretario de Estado ha querido dar un paso más arremetiendo contra los "movimientos de izquierda" en América Latina para apuntar que los mismos "han acabado con los países" del hemisferio, y contra la izquierda en Ecuador en particular para anotar que, a su juicio, las "bandas criminales" ingresaron al país andino "cooperando con la izquierda".

"Esos movimientos ya existen. Lo que no vamos a permitir es vivir en una región que, eventualmente, amenaza a Estados Unidos, a nuestra seguridad nacional", ha advertido para, a renglón seguido, esgrimir que "tener grupos transnacionales más poderosos que el Gobierno, con armamentos de gobierno, drones y toda una serie de tecnología militar que amenaza al Estado" va a "amenazar" a Estados Unidos.

Las declaraciones de Rubio se han producido apenas unas horas después de que el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) haya anunciado la interceptación y hundimiento de la sexta embarcación, desde el pasado 28 de agosto, en aguas del Pacífico, alegando que las mismas, de acuerdo con informaciones de Inteligencia, servían como estaciones flotantes de abastecimiento de combustibles relacionadas con Los Choneros.

La última de ellas se trataba del buque 'Don Rufo', a bordo del cual se encontraban 16 tripulantes. De ellos, según la Armada de Ecuador, seis fueron trasladados al puerto más cercano para, seguidamente, cumplir "los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes, de conformidad con la normativa vigente", mientras que los diez restantes se habrían "alejado del lugar de la intervención", por lo cual la fuerza castrense andina desplegó acciones de búsqueda de las mismas.