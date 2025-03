EEUU.- Rubio critica el programa de médicos cubanos en el extranjero desde Jamaica, que dice que son "de gran ayuda"

Asegura que EEUU seguirá destinando ayuda humanitaria a la población jamaicana

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha criticado de nuevo este miércoles el programa de trabajadores en el extranjero llevado a cabo por las autoridades de Cuba por considerar que se trata de "trabajos forzados", si bien ha señalado que no tiene "ningún problema con la asistencia médica ni con los médicos".

"Lo primero es separar los problemas médicos de los laborales que estamos señalando, ¿de acuerdo? No se trata de médicos. No se trata de la prestación de asistencia médica", ha señalado durante una rueda de prensa desde Kingston, Jamaica, con el primer ministro del país, Andrew Holness.

Al ser preguntado por la dependencia de la región de los profesionales médicos cubanos, Rubio ha vuelto a vincular este programa del "régimen cubano" con la trata de personas y lo ha calificado de "práctica atroz".

"En general, ese es el problema del programa. No es que sean médicos cubanos, sino que el régimen no les paga, les retira los pasaportes y, en muchos sentidos, se trata de trabajo forzoso. Y eso no lo podemos apoyar. Repito, no me refiero a este caso en particular, sino al programa en general", ha explicado.

En este sentido, Holness ha reconocido que "los médicos cubanos en Jamaica (...) han sido de gran ayuda" debido al "déficit de personal sanitario" que sufre, y ha asegurado que tienen "mucho cuidado de no explotar a los médicos cubanos que se encuentran" en el país.

Así, ha rechazado "cualquier descripción del programa por parte de otros (...) en Jamaica", en alusión a las acusaciones vertidas por el Departamento de Estado. "Nos aseguramos de que sean tratados conforme a nuestras leyes laborales y se beneficien como cualquier otro trabajador", ha defendido.

Rubio, que se ha trasladado este mismo miércoles al país en el marco de una corta gira por varios países para hablar de cuestiones energéticas, ha celebrado que "existen oportunidades extraordinarias de inversión".

"Estados Unidos producirá una gran cantidad de gas natural licuado, un combustible muy limpio del que disponemos en abundancia y que buscamos exportar. Y, por cierto, es crucial. No es posible tener industria sin energía fiable y asequible. Por lo tanto, creo que es uno de esos temas en los que podríamos seguir colaborando, junto con otros, como la explotación minera en el fondo marino", ha declarado.

Holness ha afirmado que su Gobierno está abierto "a una mayor inversión estadounidense en diversos sectores, como el energético y el 'nearshoring'", destacando las "conversaciones productivas y constructivas" en las que han "explorado maneras de atraer mayor inversión estadounidense a los sectores emergentes de Jamaica", partiendo de "un comercio bilateral que superó los 3.000 millones de dólares en 2023" (más de 2.700 millones de euros).

En otro orden de cosas, el jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado además que Washington seguirá "proporcionando ayuda exterior" a este país, a pesar de que el Gobierno de Estados Unidos había cancelado a principios de este mes el 83 por ciento de los programas de su agencia de ayuda internacional (USAID).

"Estados Unidos no se retirará del negocio de la ayuda. Seguiremos proporcionando ayuda exterior. La diferencia radica en que queremos proporcionarla de forma estratégicamente alineada con nuestras prioridades de política exterior y las de nuestros países anfitriones y los Estados-nación con los que colaboramos", ha señalado.

ENCUENTRO CON LÍDERES DE HAITÍ, BARBADOS Y TRINIDAD Y TOBAGO

También en Kingston, el secretario de Estado se ha reunido asimismo con el presidente del Consejo Presidencial de Transición (CTP) de Haití, Fritz Alphonse Jean; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; y el jefe del Ejecutivo de Trinidad y Tobago, Stuart Young.

Con el primero de ellos, Rubio ha "elogiado la extraordinaria valentía de la Policía Nacional de Haití y de (...) la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad" presente en el país centroamericano ante la "grave situación de seguridad" en la capital haitiana, Puerto Príncipe.

"El secretario ha reiterado la importancia de la coordinación en todo el Gobierno haitiano para combatir a las bandas criminales que aterrorizan al pueblo haitiano", ha informado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Sobre esta cuestión ha hablado asimismo con la representante de Barbados, de quien ha alabado "el esfuerzo por estabilizar el país" en un encuentro en el que ambos han abordado estrategias como parte de "la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe" para combatir el tráfico de drogas y armas así como la delincuencia organizada transnacional.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha aprovechado para reiterar el "compromiso" de su Gobierno con el apoyo a Barbados y al resto de países caribeños en este sentido y ha destacado como prueba de ello la designación de la banda Tren de Aragua como organización terrorista.

Asimismo, han discutido formas de cooperación energética, mientras Mottley ha "presentado un plan económico para la región basado en la energía".

En esta línea, Rubio ha "agradecido" al primer ministro de Trinidad y Tobago su "cooperación para promover la seguridad energética", así como en materia de seguridad, y en particular la "coordinación en la deportación de inmigrantes indocumentados".

"Rubio ha animado a (...) Young a unirse a Estados Unidos y otras democracias caribeñas para limitar la influencia maligna en la región", ha señalado Bruce en alusión a Venezuela y China, cuya presencia en la región quiere ver reducida.