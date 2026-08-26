EEUU sanciona a la organización británica Palestine Action

Archivo - 13 February 2026, United Kingdom, London: Protesters hold placards outside the in central London, where , and rule in favour of co-founder in her challenge against the government's ban of the organisation as a terror group. Photo: Jonathan Brady - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este miércoles a la organización británica Palestine Action y a otras dos organizaciones, una de ellas con sede en Italia, con el objetivo de contrarrestar la amenaza que representan los grupos terroristas de extrema izquierda para el país norteamericano.

"Los extremistas de extrema izquierda, sus organizaciones y sus facilitadores deben estar sobre aviso: aplicaremos todo el peso de nuestras herramientas económicas", ha señalado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado en el que ha dejado claro que "el terrorismo político no tiene cabida" en su sociedad.

En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha incluido en su 'lista negra' a Palestine Action --que opera en Reino Unido y ha sido designado como grupo "terrorista" por las autoridades británicas--, a Autistici Inventati, con sede en Italia, así como al grupo transnacional Masar Badil, que opera como fachada del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), calificado de "terrorista" por Washington.

El Tesoro ha asegurado que Palestine Action "ha respaldado numerosos actos de terrorismo desde julio de 2020, incluidos actos que han causado lesiones físicas a miembros de las fuerzas del orden británicas, así como acciones destinadas a intimidar a empresas legítimas y coaccionar al Gobierno de Reino Unido".

Washington ha recordado que activistas del grupo "irrumpieron en infraestructuras de defensa e instalaciones militares británicas, causando daños valorados en millones de dólares a equipos militares". "Palestine Action ha promovido actos violentos, delictivos y terroristas en redes sociales, alentando el uso de tácticas similares a nivel internacional, incluso dentro de Estados Unidos y a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México", ha indicado.

Por otro lado, ha definido a Autistici Inventati como una "organización de extrema izquierda con sede en Italia que proporciona una variedad de herramientas y servicios tecnológicos a grupos de extrema izquierda violentos", incluyendo cuentas de correo electrónico cifradas o alojamiento de sitios web en servidores extranjeros, entre otros.

"Autistici Inventati se define como una organización 'antifascista' y 'antimilitarista' opuesta al capitalismo, y presta sus servicios exclusivamente a personas, colectivos y grupos previamente seleccionados que considera afines a su ideología, incluidas organizaciones terroristas sancionadas como el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK)", ha señalado.

Con respecto a Masar Badil, ha asegurado que es una red transnacional que "también actúa como fachada de la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun (Samidoun)", sancionada por Washington en octubre de 2024 por ser "una organización pantalla propiedad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

"Masar Badil está intrínsecamente vinculada a Samidoun y uno de sus altos dirigentes la ha descrito como parte del mismo proyecto político. Ambas organizaciones comparten mecanismos de recaudación de fondos, así como altos dirigentes y miembros de sus respectivos comités ejecutivos", ha apuntado.

Entre ellos se encuentran Jaled Barakat, Mohamed Jatib y Jaldia Abubakra, quienes ya han sido sancionados por Washington, además de Said Abdulnaser, residente en Alemania, y Raua Alsagher, que se encuentra en Brasil, quienes han sido incluidos este miércoles en la 'lista negra'.

El objetivo de estas sanciones, según el Tesoro, es "hacer frente" al resurgimiento del terrorismo político y "desmantelar la infraestructura que permite a estos grupos operar, coordinarse y propagar la violencia" a través de distintos países.

PALESTINE ACTION VE "HIPOCRESÍA" EN EL ANUNCIO

Tras el anuncio por parte de Washington, la fundadora de Palestine Action, Huda Ammori, ha asegurado que es "más que hipócrita" que un país como Estados Unidos que ha destruido "ambas" de sus patrias --al ser palestina e iraquí-- la catalogue de "terrorista".

"Trump es la antítesis de todo lo que representa Palestine Action", ha indicado en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte, el grupo ha asegurado que Trump "no tiene poder" sobre "un movimiento global" cuyo objetivo es "llevar a cabo acciones directas y efectivas para obstaculizar la maquinaria de guerra sionista". "Si cree que esto detendrá el movimiento global de acción directa por Palestina, se equivoca rotundamente", ha dicho.

"Operamos en más de una docena de países, centrando nuestras acciones en los proveedores militares israelíes que están a nuestro alcance. Que Estados Unidos, que colabora estrechamente con el régimen sionista, nos califique de terroristas no significa absolutamente nada", ha agregado en sus redes sociales.