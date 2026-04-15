EEUU/R.Unido.- AMP2.- Trump amenaza con incumplir el acuerdo comercial con Reino Unido

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo. - Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con incumplir los términos del acuerdo comercial con Reino Unido y ha vuelto a quejarse de las políticas domésticas británicas y de la postura de su primer ministro, Keir Starmer, en lo referente a la ofensiva contra Irán.

"Tenemos un buen acuerdo comercial, mejor de lo esperado, pero eso siempre puede cambiar", ha afirmado Trump en una breve entrevista con la cadena de televisión británica Sky News, donde ha abordado este pacto, alcanzado en 2025 y que limita los aranceles estadounidenses al 10%.

A medida que la relación entre ambos países parece deteriorarse, Trump se burla de Starmer por querer consultar con su equipo las peticiones militares de Washington y ha acusado a Londres de negarse a explotar sus recursos petrolíferos en el mar del Norte, en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

Por su parte, el primer ministro británico ha respondido a estas declaraciones desde su tribuna de la Cámara de los Comunes, donde ha declarado que la postura de su Gobierno sobre la guerra en Irán "ha sido clara desde el principio".

"No nos vamos a ver arrastrados a esta guerra. No es nuestra guerra. (...) No voy a cambiar de opinión. No voy a ceder", ha remarcado Starmer, quien ha añadido que ha estado recibiendo "mucha presión" para adoptar otro papel en el conflicto.

"No nos conviene, como nación, unirnos a esta guerra, y no lo haremos. Sé cuál es mi postura", ha respondido Starmer cuando la oposición le ha preguntado acerca de estas declaraciones y sobre la posibilidad de cancelar la próxima visita de Estado de los reyes de Inglaterra a Estados Unidos, prevista para finales de mes.

Starmer ha descartado cancelar esta visita de cuatro días de los reyes Carlos III y Camila a pesar de que las relaciones entre ambos gobiernos no pasen por su mejor momento y ha recordado que ese encuentro tiene con finalidad conmemorar el 250 aniversario de las relaciones y la independencia de Estados Unidos.

"La monarquía es un importante recordatorio de los lazos de larga data y la relación perdurable entre nuestros dos países, que son mucho más importantes que cualquier persona que ocupe un cargo en un momento dado", ha explicado, según recoge la prensa británica.

El año pasado, Trump y Starmer acordaron implementar un pacto comercial favorable en comparación con los acuerdos alcanzados con muchos otros aliados de Estados Unidos, comprometiéndose a reducir los aranceles sobre exportaciones británicas clave y aumentar las cuotas de Reino Unido sobre ciertos productos agrícolas estadounidenses.

En declaraciones al diario 'The Guardian', un portavoz de Downing Street ha insistido en el "acuerdo preferencial" pactado el pasado año entre las Administraciones británica y estadounidense y ha señalado que los equipos británicos "siguen colaborando con la Administración estadounidense a todos los niveles mientras desarrollan su estrategia comercial global". "Esas conversaciones siguen en curso", ha subrayado.

Las declaraciones de Starmer se producen en medio de un acalorado intercambio entre los líderes de ambos países sobre la reticencia de Reino Unido a involucrarse en mayor medida en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Para el magnate neyorquino, las relaciones se atraviesan un momento que ha descrito como "triste".

Así, ha dicho sentir aprecio por Starmer, pero ha lamentado que haya cometido "errores trágicos, como limitar la perforación petrolífera en el mar del Norte". "Amo su país y me encantaría verlo prosperar, pero si tienen malas políticas de inmigración y malas políticas energéticas, tienen lo peor de ambos mundos. No pueden tener éxito, es imposible", ha zanjado Trump.