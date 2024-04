EEUU y R.unido anuncian medidas más estrictas para reducir los ingresos que Rusia obtiene del comercio de metales

Archivo - 22 September 2023, US, New York: Anthony Blinken, US Secretary of State, holds a press conference amid United Nations 78th General Assembly at Reid Room of Lotte Palace Hotel. Photo: Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa - Niyi Fote/Thenews2 Via Zuma Pres / Dpa - Archivo